Ho vinto (quasi) tutto, è stato un piacere calcio | Annuncio commosso dell’ex Nazionale: futuro già scritto

La notizia ha fatto piangere il cuore dei tifosi: dopo aver vinto praticamente tutto, ha deciso di ritirarsi dal calcio

Crea sempre dispiacere vedere un calciatore che decide di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Purtroppo questo momento, che sia prima o dopo, arriva per tutti, perché il corpo e la mente hanno bisogno di riposo dopo tanti anni passati nel rettangolo verde di gioco.

Decidere di ritirarsi dal calcio giocato non è un momento complicato solamente per i tifosi. Lo è soprattutto per l’atleta che prende questa decisione, dato che terminare una carriera implica affrontare una vita totalmente differente da quella vissuta sino a quel momento.

Inevitabilmente ci si deve preparare a gestire nuovi e significativi cambiamenti, a partire dalla propria routine, che viene totalmente stravolta. Niente più allenamenti, viaggi e partite, totalmente un altro modo di vivere.

Ed è ciò a cui dovrà far fronte uno dei migliori calciatori della nostra generazione nel suo ruolo. L’ex Barcellona ha annunciato il tutto sui suoi profili social, spiazzando totalmente i suoi follower che non credevano minimamente fosse già arrivata l’ora di non vederlo giocare nei migliori palcoscenici mondiali.

Tutto finito

Inizialmente la notizia era stata smentita, circolava negli ultimi giorni con insistenza ma era stata successivamente dichiarata fake. All’improvviso però, come un fulmine a ciel sereno, è stato proprio lui a darla, mettendo un punto definitivo alle voci.

Il protagonista della vicenda è Ivan Rakitic, che all’età di 37 anni ha detto stop. Lo ha comunicato mediante un video emozionale che ritrae i migliori momenti della sua vita calcistica, iniziata in Svizzera e conclusasi in Croazia, tra cui la vittoria della Champions League nel 2015 con i Blaugrana.

Fine di un’era

Un addio che segna la fine di un’era e di una generazione. Parliamo di uno dei centrocampisti più eleganti dell’ultimo decennio, protagonista assoluto in ogni squadra in cui ha giocato, tanto da vincere la bellezza di ben 17 trofei in totale. L’unica “macchia” è il non aver conquistato trofei con la Nazionale croata, con la quale, più volte, è andato vicinissimo a compiere l’impresa.

Non è certo che si allontani definitivamente dal calcio. Si ipotizza infatti dalle sue ultime dichiarazioni, che ha ancora voglia di stare in questo mondo ma in vesti diverse, tant’è che sta considerando l’idea di diventare un dirigente. Non ci sono ancora conferme o dettagli specifici ma sembra che il classe 1988 voglia utilizzare la sua esperienza internazionale per essere un punto di riferimento anche fuori dal campo.