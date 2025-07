“INCOMPETENTI”, sta succedendo di tutto in casa Juventus | C’entra anche l’ex Marotta

In casa Juventus regna il caos più totale, l’ambiente è tesissimo: volano parole forti, è stato anche menzionato Marotta

In casa Juventus non c’è affatto un clima sereno. Ci si aspettava una situazione del genere dato i risultati ottenuti negli ultimi anni ed in particolare nell’ultima stagione ma nessuno credeva che la tensione fosse così palpabile.

C’è tanta, troppa pressione, dovuta al mancato raggiungimento degli obiettivi societari. Una circostanza difficile da affrontare e dalla quale riuscire ad uscire, ma bisogna farlo se si vuole respirare un’aria tranquilla in dirigenza e nello spogliatoio.

Lavorare nella Vecchia Signora richiede essere sempre al top e contendersi costantemente i titoli più prestigiosi. Ed è proprio questo ciò che sta mancando negli ulimi 5 anni, vedere il club ai vertici del calcio italiano ed europeo come un tempo.

Ed ecco che nuovamente si ritrova all’anno zero. Dopo aver abbandonato il progetto che poneva al centro Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, nuovo allenatore ed una dirigenza totalmente ex novo, con l’auspicio che possa finalmente plasmare la Juventus del futuro.

Porre le basi

Quello che doveva essere il punto di partenza si è in realtà rivelato un passo indietro. Un anno intero e centinaia di milioni di euro cestinati, che non han dato minimamente frutti, se non il minimo sindacale della qualificazione in Champions League.

La volontà del club è che ciò non si ripeta, così da porre finalmente le basi e ripartire. Lo ha già fatto tante volte, come nel 2018 con l’addio di Giuseppe Marotta, con l’obiettivo di ritornare a quei livelli e dominare nuovamente per un lungo periodo.

Massa di incompetenti

I tifosi rimpiangono il periodo in cui capitanava la dirigenza bianconera l’attuale Presidente dell’Inter. Con lui furono protagonisti di uno straordinario filotto di 9 Scudetti consecutivi, della vittoria di tantissimi titoli Nazionali e del raggiungimento di due finali della massima competizione europea per club.

Difatti sul social X, parlando dell’attuale sessione di calciomercato estiva, molti hanno ampiamente criticato l’operato della società attuale. Hanno sottolineato che dall’addio di Marotta il club è andato in rovina e si domandano quando e come avranno lo stesso appeal degli scorsi anni. Con totale rabbia e frustrazione hanno definito incompetente l’attuale dirigenza, ritenendoli colpevoli dell’addio di tanti calciatori di livello che avrebbero potuto far parte oggi della rosa bianconera. C’è dunque tanto astio attualmente tra il club e la tifoseria, perché sembra che “vincere non è importante ma l’unica cosa che conta” non sia più la priorità della Juventus.