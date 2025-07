“SCARSO E DEPRIMENTE”, scossone in casa Juventus | Tifosi furiosi con la dirigenza: non lo possono più vedere

I tifosi vogliono che il calciatore vada via, per loro è un’agonia vederlo scendere in campo: non lo ritengono adatto alla Juventus

La situazione in casa Juventus è tutt’altro che tranquilla. D’altronde non sarebbe potuto esser diversamente nel momento in cui sono anni che il club con più Scudetti conquistati in Italia non riesce a vincerne uno dalla stagione 2019/2020.

Da quel momento, tanta progettualità ma pochi risultati che ad oggi han portato la squadra bianconera non esser più la testa di serie. Lo si è visto anche nella passata stagione, dove l’intero progetto ideato da Giuntoli è stato totalmente bocciato, portando dunque all’ennesima rivoluzione nel club.

Fortunatamente per la Vecchia Signora, sono riusciti a raggiungere l’obiettivo minimo, ossia qualificarsi per la prossima edizione di Champions League. Sono riusciti ad agguantarlo all’ultima giornata, permettendo di non cancellare le speranze di una futura rinascita.

Adesso la nuova dirigenza, ricostruita nell’ultimo mese da cima a fondo, ha un unico compito da portare a termine: investire il budget a disposizione per impostare una campagna acquisti di altro profilo e riportare così la società nuovamente ai vertici del calcio italiano e mondiale.

Ritoccare la squadra

Le fondamenta ci sono ma bisogna sviluppare tutto il resto. Ed è quello che ha intenzione di fare la Juventus in questa sessione di calciomercato estiva, preparandosi alla nuova stagione con un rinnovato entusiasmo e una chiara visione strategica.

In questo nuovo piano, sono incluse anche le svariate cessioni in programma. Ed a sorpresa potrebbe figurare in lista uno dei top player della rosa, che la scorsa annata ha ampiamente deluso per il suo pessimo rendimento sul rettangolo di gioco.

Tutti contro l’olandese

Il più bersagliato della rosa insieme a Dusan Vlahovic, è Teun Koopmeiners. L’olandese, arrivato la scorsa estate per circa 60 milioni di euro, non ha minimamente rispettato le aspettative nate sul suo conto, amareggiando i tifosi bianconeri. Credevano che con il suo arrivo mutasse significativamente il reparto offensivo ma così non è stato. Anche al Mondiale per Club è stato tra i peggiori calciatori scesi in campo, facendo scatenare l’ira dei sostenitori della Juventus sui social network, nello specifico su X.

Sulla piattaforma è arrivata una pioggia di critiche nei suoi confronti, definendolo “scarso e deprimente”. Parole forti, piene di frustrazione e disappunto nei confronti di colui che avrebbe dovuto essere l’asso nella manica della Juventus. Non è escluso che il club possa lasciarlo partire nel caso arrivi un’ottima offerta ma ad oggi l’intenzione sembrerebbe quella di rivitalizzarlo. Si attendono nuovi risvolti per il futuro del classe 1998 ma una cosa è certa: se si vuole ritornare grandi, c’è bisogno che il “Generale” torni ai suoi livelli.