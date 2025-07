“UNA SCIAGURA”, tensione alle stelle a Torino | Anche Tudor non ne può più: lo spedisce all’estero senza rimpianti

In casa Juventus c’è tanto nervosismo nell’aria: non lo considera parte del progetto, il calciatore è stato definitivamente bocciato

C’è un clima decisamente teso in casa Juventus, del quale i tifosi sono ampiamente stanchi. A dir la verità c’è sempre stato, soprattutto dopo la totale rivoluzione che ha coinvolto la dirigenza e l’allenatore che dunque ha avviata l’ennesimo nuovo progetto.

Sembrava che le acque si fossero calmate dopo il quarto posto raggiunto in extremis in campionato ma così non è stato. Ad alimentare il tutto ci ha pensato l’uscita prematura al Mondiale per Club, che ha visto i bianconeri abbandonare la competizione agli ottavi di finale.

Seppur a corto di energie per le tante gare disputate ed il caldo torrido degli Stati Uniti, si son ben visti i limiti della Vecchia Signora. Ci sono degli elementi da cui ripartire ma tanti da modificare, che ad oggi chiariscono la posizione in cui il club si ritrova.

Non è attualmente tra le rose più forti della Serie A e conseguentemente tra le migliori d’Europa. Una caratteristica che dovrebbe esser standard per la Juventus ma che ad oggi sembra essere solamente un lontanissimo obiettivo.

Bisogno di cambiamenti

Il più grande problema dimostrato sul rettangolo di gioco è la panchina. Analizzando i sostituti, ci sono davvero poche figure che possano dare veramente un contributo alla squadra, nonostante Igor Tudor difenda a spada tratta i suoi in conferenza stampa.

È chiaro che c’è bisogno di cambiare e di intervenire profondamente sulla rosa. Serve migliorare sia in termini quantitativi che qualitativi se l’intenzione della società è davvero quella di lottare in ogni competizione nella prossima stagione.

Pesanti critiche

E sono i tifosi a farne le spese di questo pesantissimo downfall che ha caratterizzato la Juventus nell’ultimo quinquennio. È da tempo che attendono che la loro squadra del cuore torni ai vertici, ma anno dopo anno vedono unicamente passi indietro.

La loro frustrazione li fa difatti scatenare sui social network, specialmente su X. Sulla piattaforma sono riportate pesantissime critiche nei confronti di alcuni calciatori, specialmente per Lloyd Kelly, 26enne acquistato dal Newcastle per 17 milioni di euro. La sua operazione è stata definita scellerata dai bianconeri, a tal punto da definire le sue prestazioni “una sciagura“. C’è dunque enorme malcontento e tanta pressione sia fuori che dentro lo spogliatoio: son tutti curiosi di vedere come la nuova dirigenza agirà in questa sessione di calciomercato e quale colpo arriverà per riportare la Juventus ai piani alti.