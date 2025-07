E tu da dove sei uscito, lascia la Juve e firma per noi | Di Gregorio abbandona Tudor: visite e firma con la nuova squadra

Michele Di Gregorio potrebbe lasciare la Juventus, un club della Premier League è intenzionato a fare un’offerta ai bianconeri

Michele Di Gregorio è stato, insieme a Kenan Yildiz, la nota più lieta del Mondiale per Club disputato dalla Juventus. L’estremo difensore bianconero è stato grande protagonista contro il Real Madrid, con alcuni interventi prodigiosi che hanno impedito un passivo maggiore e hanno tenuto in partita la squadra sino all’ultimo.

Approdato a Torino la scorsa estate per 18 milioni, dopo essersi messo in mostra tra le fila del Monza, ha dimostrato affidabilità e ha chiuso le prime partite del campionato con la porta inviolata.

Il reparto arretrato ha evidenziato diverse fragilità in seguito all’assenza del leader Gleison Bremer, fuori per molti mesi a causa della rottura del legamento crociato, e il rendimento della squadra ne ha risentito.

Il portiere si è meritato la convocazione in Nazionale e si è contraddistinto tra i migliori nel suo ruolo nell’ultima serie A, tanto che il suo posto da titolare non è mai stato messo in discussione, nonostante una riserva di talento come Mattia Perin.

Di Gregorio si prepara a fare le valigie, la sua carriera continua in Inghilterra

Di Gregorio, però, potrebbe essere sacrificato dalla dirigenza di fronte a un’offerta importante che garantirebbe una plusvalenza. Il Chelsea è alla ricerca di un nuovo numero 1 e non è da escludere che possa essere scelto l’azzurro, dato anche che ad allenare i Blues è un italiano come Enzo Maresca.

Non esiste al momento alcuna trattativa tra i due club e questa si tratta di una semplice suggestione di mercato ma la decisione della proprietà londinese sarà presa solo al termine del Mondiale per Club.

Chi potrebbe prendere il posto di Michele Di Gregorio tra i pali della Juventus

Nel caso della sua cessione, la Juventus si troverebbe costretta a cercare sul mercato un degno sostituto, con Gianluigi Donnarumma che resta un obiettivo concreto in un anno importante come quello che porta ai Mondiali.

L’ex Milan ha vinto la sua prima Champions League con il Psg e potrebbe andare alla ricerca di nuovi stimoli, sposando il progetto tecnico dei bianconeri. Il suo contratto con i francesi scade nel 2026 e non è ancora stato trovato l’accordo per il rinnovo.