David non ci basta, prendiamo anche lui | Comunicato ufficiale Juventus: anche la difesa è sistemata

Dopo l’acquisto di David, la Juventus non si ferma e mette a segno un altro colpo, stavolta in difesa, il comunicato del club

La Juventus ha inaugurato la propria sessione estiva ufficializzando l’ingaggio di Jonathan David, parametro zero di lusso che si candida a un posto da titolare al centro dell’attacco bianconero dopo l’ingente somma di reti messe a segno nelle ultime due stagioni in Ligue 1.

Il bomber canadese approda in Italia con l’obiettivo di vincere la classifica dei cannonieri e aiutare la sua nuova squadra nella lotta per vincere un campionato che manca da cinque anni, con le milanesi e il Napoli che si sono spartite il titolo.

Come compagno di reparto la dirigenza e Igor Tudor si augurano di avere ancora a disposizione Kolo Muanì, con Damien Comolli che dovrà incontrare a breve i vertici del Psg per capire i margini per rinnovare o meno il prestito del francese che ha fatto molto bene nei suoi primi sei mesi in bianconero.

Dusan Vlahovic, invece, pare essere sempre più fuori dal progetto, con l’obiettivo di cederlo a titolo definitivo per almeno 25 milioni, somma che eviterebbe una minusvalenza e consentirebbe di eliminare dal bilancio un ingaggio molto elevato.

La Juventus pesca ancora in Francia, dopo David ecco un difensore

Ma la Juventus si è mossa anche in difesa e ha ingaggiato da un altro club francese, il Lione, un giovane talento che sarà valutato da Igor Tudor nel corso del ritiro pre-campionato, per poi essere probabilmente inserito nell’organico della Next Gen che giocherà in Lega Pro. Ma potrebbe dare anche una grande mano alla Primavera allenata dall’ex Sassuolo, Francesco Magnanelli.

Lui è Leo Bamballi, terzino classe 2007 che approda da svincolato, dopo avere rescisso il contratto che lo legava ai transalpini che sono stati condannati alla retrocessione nella seconda serie del calcio francese.

Il comunicato ufficiale, la Juventus continua a investire sui giovani

L’annuncio è avvenuto tramite il sito ufficiale di Lega Serie A e si tratta di un nuovo profilo di prospettiva che viene integrato nel progetto del settore giovanile juventino, dove avrà modo di crescere nel migliore dei modi e “rubare” i segreti da parte dei più grandi della prima squadra.

L’obiettivo è quello di monitorarlo e di inserirlo in prima squadra nel caso in cui si mostrerà all’altezza di un club ambizioso e vincente come quello della Juventus.