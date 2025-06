“NON PUOI STARE ALLA JUVE”, Tudor lo mette con le spalle al muro | Addio assicurato: non finisce nemmeno il Mondiale

La sua avventura alla Juventus si concluderà prima del termine del Mondiale per Club: non c’è più spazio per lui, è stato messo sul mercato

I tifosi della Juventus sono seriamente preoccupati per la prossima stagione. Sono anni che non riescono a dominare in Italia ed in Europa come un tempo, frutti di una squadra che non è più competitiva come prima e di una società che ha avuta serissimi problemi.

Credevano che con la rivoluzione dello scorso anno tutto cambiasse ma anch’essa si è rivelata un fallimento. Dopo solo un anno in cui non è stato raggiunto alcun obiettivo prefissato, la Vecchia Signora ha nuovamente ribaltata la situazione.

Ha dato spazio all’arrivo di nuove figure in società quali Daniele Comolli come DS, Giorgio Chiellini come Director of Football Strategy ed Igor Tudor come allenatore, già arrivato a fine Marzo. Insomma un progetto ben definito che ha ridato il club ai bianconeri.

Una richiesta che nasceva dai tifosi negli ultimi anni. Volevano che in società ci fossero persone che comprendessero cosa significhi lavorare per un club come quello della Juventus e che facessero di tutto per rispettare il motto: “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”.

Cambiamenti radicali

Questi cambiamenti non si fermeranno unicamente a chi lavora al di fuori del rettangolo di gioco ma anche e soprattutto a chi è dentro. La Juventus ha difatti programmata svariate cessioni, tra cui si vocifera quella di un top player che ha già le valigie pronte.

Il club conta di cederlo prima del termine del Mondiale per Club, fissato al 13 luglio. Parliamo di Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo acquistato per circa 80 milioni di euro nel Gennaio 2023. Per lui oramai sembra non esserci più spazio all’interno dell’organico, motivo per cui a brevissimo lascerà Torino.

Rottura coi tifosi

Il suo contratto andrà in scandeza a Giugno 2026 ed il club bianconero non sembra essere intenzionato a rinnovarlo. Pesa troppo il suo ingaggio, circa 12 milioni di euro netti a stagione, cifra su cui il classe 2000 ed il suo entourage non sembrano disposti a trattare.

Anche i tifosi non vogliono che resti come si legge dai vari twitt postati sul social X. Ha ottime qualità e potenzialità ma l’esborso economico non è ben ripagato dalle prestazioni in campo, soprattutto nell’ultima stagione. Resterà da capire se Vlahovic farà dietrofront e cercherà un punto di incontro ma ad oggi risulta molto complicato: sembra esser destino che le due strade si separino definitivamente.