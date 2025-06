“LO PRENDIAMO NOI”, entusiasmo alle stelle in casa Juve | UFFICIALE: il primo colpo è stratosferico

La Juventus ha piazzata il primo colpo del suo calciomercato: i tifosi sono ancora increduli, non credevano arrivasse a Torino

La Juventus vuole smettere di non esser protagonista. Ecco perché ha avviata nel mese di giugno l’ennesima rivoluzione, che non ha fatta altro che cacciar via i responsabili della fallimentare stagione appena terminata.

Il quarto posto a malapena raggiunto in Serie A, l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia contro l’Empoli e l’addio alla UEFA Champions League ai playoff sono risultati ancora difficili da digerire. La Vecchia Signora ha deciso infatti di darci un taglio e di ingaggiare nuove figure.

Primo su tutti Igor Tudor con l’addio di Thiago Motta, poi il ritorno di Giorgio Chiellini nel ruolo di Director Football of Strategy ed infine Daniele Comolli come nuovo DS. Una dirigenza totalmente ridisegnata con un unico obiettivo: far tornare la società bianconera al top.

E’ da troppi anni che non riesce ad imprimere la sua forza. E’ anche normale che dopo un lunghissimo dominio sia crollata ma son passati già 5 anni, con la prossima stagione 6, e non hanno più intenzione di lasciar vincere i rivali.

Aria di calciomercato

Per far tutto ciò, bisogna però alzare la competitività della rosa e rendersi al pari delle concorrenti. Ad oggi non è oggettivamente la squadra più in forma ma ha tanto potenziale e potrebbe con qualche nuovo innesto fare il salto di qualità.

Fortunatamente si sono qualificati alla prossima edizione di UCL, il che implica maggior appeal e maggior budget da investire. Infatti hanno già piazzato il primo colpo, uno dei giovani più forti in circolazione, che verrà ufficializzato dopo la fine del Mondiale per Club.

Trattativa ai dettagli

Il calciatore in questione è Randal Kolo Muani, attualmente in prestito dal Paris Saint-Germain. La punta francese non è riuscito a soddisfare le aspettative che si erano create in Francia sul suo conto, molto alte dato l’oneroso investimento di 95 milioni di euro esercitato dal Presidente Al-Khelaïfi.

Il club parigino non vorrebbe che tornasse ed il club bianconero vorrebbe che rimanesse. Si sta difatti già trattando per una sua permanenza, anche per volontà del calciatore stesso, che ha avuto un impatto incredibile in Serie A, soprattutto nelle prime gare in cui ha segnato una raffica di gol. Come citato in questo tweet postato sulla piattaforma X, i tifosi lo vogliono come terminale d’attacco dell’annata 2025/2026 e sono sicuri che resti a Torino e che vada via Dusan Vlahovic al suo posto.