Chi dorme non piglia il bomber, la Juventus anticipa tutti | Trovato il sostituto di Vlahovic: promette lo scudetto

Calciomercato Juventus, la dirigenza individua il sostituto di Dusan Vlahovic: anticipata la concorrenza degli altri club

Nel pomeriggio di domani alle ore 18 (ora italiana) la Juventus scenderà in campo per il secondo match del girone del Mondiale per Club. Sfida ai marocchini del Wydad Casablanca che, nonostante la sconfitta contro il Manchester City, hanno dimostrato di essere una squadra molto noiosa da affrontare.

Poco importa per i ragazzi di mister Tudor che vogliono chiudere, quanto prima, la questione qualificazione e disputare l’ultimo incontro del girone con i “Citizens” di Guardiola per giocarsi il primo posto. Ovviamente nel caso in cui gli inglesi dovessero ottenere la vittoria contro l’Al Ain.

Se da una parte c’è la squadra ancora impegnata in una stagione che sta per volgere alla conclusione c’è anche chi non si è fermato e non si fermerà mai. Stiamo parlando della dirigenza che si sta concentrando in ottica mercato. In particolar modo per trovare il possibile sostituto di Dusan Vlahovic per l’attacco.

Le ultime indiscrezioni, che riguardano l’attaccante serbo, sono molto chiare: difficilmente il classe 2000 rimarrà a Torino. Soprattutto perché c’è il rischio di poterlo perdere, a parametro zero, il prossimo anno. Ed è per questo motivo che si sta lavorando per trovare un suo sostituto. Ed, a quanto pare, sarebbe stato individuato.

Calciomercato Juventus, individuato il sostituto di Vlahovic

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente il “Corriere dello Sport“. Il noto quotidiano italiano ha parlato di un forte pressing, da parte della Juventus, che starebbe effettuando nei confronti di Jonathan David. Il forte attaccante della nazionale canadese, dopo il 30 giugno, dovrà essere considerato un calciatore svincolato. A tutti gli effetti. Per via del fatto che non ha avuto alcuna intenzione di rinnovare il proprio accordo con il Lille. Ed, a quanto pare, mai lo farà.

Non proprio una buona notizia sia per l’Inter che per il Napoli visto che erano le due squadre che si stavano dando da fare per potersi aggiudicare le prestazioni del calciatore. David, infatti, sarebbe entrato (anche in maniera abbastanza prepotente) nel mirino della “Vecchia Signora” che spera di poter anticipare anche il resto della concorrenza: ovvero possibili interessamenti da parte di squadre provenienti dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, occhi sul bomber svincolato: le ultime

Nella stagione che si è appena conclusa David, tra Ligue 1 e Champions League (comprese qualificazioni), ha totalizzato la bellezza di 25 reti. Numeri impressionanti per un calciatore che, da diversi anni, continua ad andare in doppia cifra. Con una facilità disarmante.

La dirigenza bianconera è sempre più convinta e non ha dubbi: come nuovo attaccante, per il partente Dusan Vlahovic, il nome più caldo porta a quello del nativo di Brooklyn.