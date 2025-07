Vlahovic, scambio in Serie A | L’attaccante lascia e non saluta nemmeno: il sostituto è già pronto

Vlahovic lascia la Juventus, i bianconeri trovano il sostituto andando a pescare dal campionato, nel mirino uno dei bomber dell’ultima Serie A

Dusan Vlahovic è sempre più un problema per la Juventus. Nelle ultime ore si parla dell’ipotesi di una risoluzione anticipata del contratto in scadenza il prossimo anno, con la dirigenza che non ha intenzione di pagare il suo ingaggio elevato, destinato a salire sino a 12 milioni nel corso della stagione che prenderà il via a fine agosto.

Il centravanti serbo non ha mai raggiunto la consacrazione definitiva nel corso della sua parentesi a Torino e non ha replicato gli importanti numeri realizzativi avuti a Firenze e che aveva convinto i bianconeri a investire una cifra record per strapparlo ai toscani.

L’arrivo di Jonathan David presuppone la sua partenza, a prescindere dal rinnovo o meno del prestito di Kolo Muanì, a cui Damien Comolli sta lavorando, con l’ipotesi di un diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo di fronte a determinate condizioni.

Ma la Juventus potrebbe mettere sotto contratto un’altra punta per avere maggiori soluzioni nel reparto offensivo e per consegnare a Igor Tudor un trio di attaccanti in grado di raggiungere la doppia cifra ed essere incisivi sotto porta.

Vlahovic è ai saluti, la Juventus lo scambia con un azzurro di enorme prospettiva

Vlahovic sarebbe, così, scambiato con un bomber azzurro che ha siglato 12 reti nell’ultima serie A, contribuendo alla salvezza raggiunta con largo anticipo dall’Udinese. Lui è Lorenzo Lucca, desideroso di fare un ulteriore salto di livello nella sua carriera e convincere Gennaro Gattuso ad essere convocato per i Mondiali della prossima estate.

Il classe 2000 è uno dei pezzi pregiati della rosa dei friulani, che hanno fissato a 40 milioni il costo del suo cartellino. L’ottimo rapporto tra i due club potrebbe favorire la buona riuscita dell’operazione, così come l’inserimento di una o più contropartite tecniche, sfruttando la predisposizione dell’Udinese di puntare sui giovani.

La Juventus ha avviato i contatti con l’entourage del bomber

La Juventus ha diversi talenti che militano nell’Under 23 e Comolli potrebbe privarsi di almeno uno di loro per fare scendere la cifra della trattativa e portare così Lucca alla Continassa.

Una suggestione di mercato che, al momento, resta tale. La dirigenza ha avviato i contatti con l’agente del giocatore che piace anche alla Roma e alla Fiorentina.