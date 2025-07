Tragedia in casa Juventus, la morte l’ha devastato | “Lascio il calcio”: lutto e sgomento tra i bianconeri

Non ci sono parole dinanzi a notizie del genere: pesantissimo lutto nel mondo bianconero, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo

Una bruttissima notizia ha colpito la Juventus e non solo. Dinanzi ad annunci del genere non ci sono colori, tutte le società e le loro tifoserie, dunque l’intero paese, si stringe intorno all’atleta, devastato da quanto accaduto.

Quando si ascoltano o si leggono questi comunicati, vengono i brividi sulla pelle. Tutti sono rimasti scossi e tristi dalla vicenda, tenendoci a porgere le loro più sentite condoglianze a tutti i membri della famiglia della vittima.

Trovandoci nell’epoca dei social network, l’informazione ha fatta il giro del mondo in un nanosecondo. E in maniera rapidissima sono arrivati tantissimi messaggi di vicinanza per quanto accaduto, con l’auspicio che rechino un pò di sollievo.

Il bianconero è rimasto così distrutto dalla perdita che ha deciso di ritirarsi. Nonostante avesse altri anni di carriera davanti a sé, ha scelto di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo, perché per lui non aveva più senso continuare.

Un dolore troppo grande

Ha raccontato di sua moglie Barbara, scomparsa a causa di una terribile malattia: “Ha avuto la leucemia. La malattia si manifestò poco prima di Natale. Era sempre molto stanca, aveva una febbriciattola costante: “Fra poco andremo in vacanza in montagna e starai meglio, vedrai”, le dicevo. Invece non migliorava. Torniamo a casa, fa gli esami del sangue. La ricoverano subito”.

Ha poi continuato dicendo: “Dopo tre settimane di test e analisi i medici mi parlarono chiaro, c’era solo il 2% di possibilità di guarigione per ogni anno dal trapianto di midollo. Non dissi niente, né a lei, né alla sua famiglia e neanche ai nostri tre figli, se non 10 giorni prima che se ne andasse. Non volevo che perdessero le speranze“.

Volata in cielo

Era la compagna di Moreno Torricelli, terzino italiano che ha raggiunto l’apice della sua carriera con la maglia della Vecchia Signora. Era legatissima ad Alex Del Piero, tant’è, spiega il classe 1970, che durante ritiri gli tagliava i capelli ed era amata da tutti.

Ha detto che si conoscevano sin da ragazzini, dall’età di 15 anni, e che si sono incontrati in un bar dov’è stato amore a prima vista. Nel 2010 però, dopo 25 anni di matrimonio, la sua dolce metà vola in cielo, e perde totalmente l’interesse per lo sport più seguito al mondo. Ha spiegato che dopo tanti anni gli manca moltissimo il calcio giocato ma che non condivide la piega che sta prendendo quello moderno, tanto da definirlo nauseante. Oggi fa il falegname, il lavoro che svolgeva prima di arrivare in Serie A e ha un unico desiderio: vedere i propri figli realizzati e trovare la pace.