Ultim’ora Juventus, il capitano abbandona la nave | “Grazie per ogni momento”: UFFICIALE il suo addio

La Juventus ha comunicata ufficialmente il suo addio: il capitano lascia i bianconeri, è fatta per il suo trasferimento

La Juventus è pronta a rivoluzionarsi. Abbiam letto tante volte questa frase, soprattutto nella passata stagione, ma sino ad ora la Vecchia Signora non ha trovata un progetto valido e sostenibile a cui far affidamento nei prossimi anni.

Avevano fatto all-in l’anno scorso ma è andata a finire nel peggiore dei modi. Era stata concessa piena fiducia a Cristiano Giuntoli, che ha investito 200 milioni di euro sul mercato e costruito la rosa in base alle esigenze di Thiago Motta, senza però ottenere i risultati sperati.

Hanno conseguito il minimo sindacale, ossia la qualificazione in Champions League, strappata all’ultima giornata. Ecco perché han deciso di cambiar tutto, dall’allenatore ai giocatori, sino a decidere di formare una nuova dirigenza.

Inizia dunque una nuova era per la società bianconera. L’obiettivo è chiaro e condiviso: bisogna rafforzare la rosa in ogni reparto e renderla più competitiva, così da tornare quanto prima ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Primi movimenti

Secondo quanto riportato da TuttoSport, la priorità attuale è finalizzare i riscatti di Francisco Conceiçao e di Kolo Muani. Le trattative con Porto e PSG sono in corso, con la volontà di regalare a Igor Tudor due elementi importanti e decisivi a cui dare continuità.

Oltre che in attacco non mancheranno mosse in mediana. Il centrocampo, ruolo in cui è stato speso maggior budget, ha totalmente deluso, così come la difesa, ruolo in cui manca un centrale di spessore che affiancherà Gleison Bremer una volta ritornato.

Addio al Capitano

Nel progetto della Juventus c’è anche volontà di far salire in prima squadra giovani italiani e di talento, che andranno poi a rappresentare il futuro del club. Non ha difatti abbandonato la Next Gen, squadra militante in Serie C, che ha recentemente salutata il suo Capitano per dar spazio a nuovi ragazzi.

Ha dunque lasciato i bianconeri dopo 4 stagioni, Fabrizio Poli, così come riportato dal comunicato del club: “Le strade della Juventus e di Fabrizio Poli si dividono. Dopo quattro stagioni termina l’avventura del difensore classe 1989 con il nostro Club. 85 presenze quasi tutte disputate con la fascia da capitano al braccio. Poli è stato un punto di riferimento per tutto il gruppo della Juventus Next Gen. Ha contribuito alla crescita dei tanti giovani. Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro, capitano”. Il futuro del calciatore sarà, con molta probabilità, ancora in Serie C con il Team Altamura.