So che cerchi squadra, firma da noi e sarai titolare | Calabria non perde tempo: Milan tradito ancora

Davide Calabria è vicino a trovare una nuova squadra, l’ex Milan è nel mirino di un club rivale e punta a un piazzamento europeo

Davide Calabria è stato una bandiera del Milan. Dopo la trafila nel settore giovanile, ha debuttato a 18 anni in prima squadra, con Mihajlovic che è stato il primo allenatore a decidere di inserirlo in pianta stabile nello spogliatoio, dimostrando coraggio e apprezzandone l’attaccamento alla maglia in un periodo di buio della storia recente dei rossoneri.

La fascia ha finito per essere di sua padronanza dopo l’addio di Mattia De Sciglio che ha permesso al terzino di conquistarsi un posto da titolare. Il suo apporto è stato prezioso anche nella conquista dello Scudetto.

A gennaio è stato cacciato dopo dieci anni dal debutto nel calcio professionistico e una lunga militanza a Milanello, in quanto Conceicao non lo riteneva un profilo adatto al suo progetto, durato solo il tempo di un semestre.

L’azzurro si è trasferito, così, a Bologna e si è preso una rivincita, aggiungendo in bacheca una Coppa Italia storica per gli emiliani e battendo in finale proprio la sua ex squadra che ha perso in quel modo il treno per l’Europa.

Il futuro di Calabria sta per delinearsi, l’ex Milan è in cerca di un nuovo progetto

Oggi Calabria, a 28 anni, è al giro di boa della carriera e si è ritrovato da capitano del Milan a svincolato. L’occasione di metterlo sotto contratto come parametro zero sta suscitando l’interesse di alcuni club esteri e di serie A.

Tra le possibili destinazioni dell’esterno c’è la Fiorentina che in questi giorni presenterà Stefano Pioli che Calabria conosce molto bene e al quale lo lega un rapporto speciale. Il tecnico emiliano potrebbe volere un uomo di fiducia per agevolare il suo arrivo in una piazza calorosa ed esigente come quella del capoluogo toscano.

Perché Calabria è l’uomo giusto per un club ambizioso di serie A

In questo modo Calabria resterebbe in Italia e avrebbe modo anche di disputare la Conference League, cercando di aiutare la Viola a conquistare un trofeo che è sfumato al foto-finish per tre anni di fila.

Dopo l’addio definitivo di Biraghi, la Fiorentina è alla ricerca di un profilo esperto e affidabile come il suo, in grado di aiutare i compagni di reparto e di spingere sulla fascia.