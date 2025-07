Massara gioca d’anticipo, fatta per l’erede di Paredes | Scelto il nuovo regista: la cabina di regia ha un nuovo padrone

Calciomercato Roma, il ds Massara non ha alcuna intenzione di perdere tempo e gioca d’anticipo: fatta per l’erede di Paredes

La nuova stagione della Roma prenderà il via tra pochissimi giorni. Per la precisione tra meno di una settimana: domenica 13 luglio i giallorossi del nuovo allenatore, Gian Piero Gasperini, si ritroveranno nel centro sportivo di Trigoria.

Prima di quel giorno l’allenatore di Grugliasco desidererebbe vedere dei volti nuovi in rosa. Fino a questo momento, però, non è stato accontentato visto che la dirigenza si è concentrata (solo ed esclusivamente) dal punto di vista delle cessioni.

Dopo aver incassato una bella somma, nello scorso mese di giugno, la Roma potrebbe cedere altri calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico del Gasp. Tra questi spicca il nome di Leandro Paredes.

Non è un mistero che il centrocampista argentino voglia e spera di ritornare, quanto prima, a vestire la maglia del Boca Juniors (tra l’altro squadra del cuore). Ed è per questo motivo che il nuovo ds Massara non ha perso tempo ed ha individuato il suo successore.

Calciomercato Roma, fuori Paredes: dentro il nuovo regista giallorosso

Ogni giorno che passa Leandro Paredes si allontana, sempre di più, alla Roma. Anche i tifosi capitolini si sono arresi all’idea di perdere, per la seconda volta negli ultimi anni, il centrocampista argentino campione del mondo. Secondo quanto annunciato da più fonti e media sportivi pare che la dirigenza giallorossa abbia seriamente deciso di puntare su un forte centrocampista che è in cerca di riscatto. Lo stesso che potrebbe trovare in Serie A.

Stiamo parlando di Matt O’Riley, attualmente in forza al Brighton & Albion. Il nazionale danese, ex Celtic, non ha vissuto un’ultima stagione facilissima. Tanto è vero che il suo esordio, con il club inglese, è stato da dimenticare con un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano per diversi mesi. Dopo il suo rientro, però, il tecnico ha deciso di non puntare più su di lui considerandolo una riserva. Una decisione che, però, ha trovato la contrarietà dell’atleta pronto a guardarsi attorno.

Calciomercato Roma, passi in avanti per il nuovo centrocampista: le ultime

La soluzione Roma per O’Riley è tutt’altro che da scartare. Anzi, a quanto pare, al classe 2000 piacerebbe moltissimo trasferirsi in Italia. Soprattutto in una città importante come la Capitale. Un nuovo centrocampista che giochi al fianco di Manu Koné serve come il pane. Su questo non ci sono dubbi.

Anche perché il nativo di Hounslow avrebbe aperto, da settimane, ad una possibile trattativa. Non solo visto che il calciatore è sempre stato un pallino di Gasperini che lo avrebbe voluto volentieri all’Atalanta quando, ancora, militava nel Celtic. Il costo del cartellino, però, preoccupa un po’ la dirigenza: lo stesso si aggira attorno ai 23 e 25 milioni di euro.