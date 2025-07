Ultim’ora Fiorentina, firma il nuovo tecnico | UFFICIALE il suo arrivo: non si tratta di Pioli

Fiorentina, importanti aggiornamenti per quanto riguarda la panchina: firma l’allenatore, non si tratta di Stefano Pioli

La Fiorentina ha sciolto ogni dubbio per quanto riguarda la nomina del nuovo allenatore in vista dell’imminente stagione pronta ad iniziare.

L’allenatore, nelle ultime ore, ha messo il classico “nero su bianco”. Un annuncio che, a dire il vero, il popolo “viola” stava aspettando. L’annuncio è stato diramato, con una nota, proprio dal club gigliato sul proprio sito ufficiale e sui profili social.

C’era attesa sul fatto che potesse essere Stefano Pioli. Per l’emiliano, infatti, si sarebbe trattato di un clamoroso ritorno visto che la Firenze e l’ambiente fiorentino lo conosce molto bene e lo ha sempre portato nel cuore.

Soprattutto dopo la notizia degli ultimi giorni in cui ha deciso di rescindere il proprio contratto con l’Al-Nassr, squadra in cui milita ancora Cristiano Ronaldo che ha firmato un rinnovo a dir poco faraonico.

Fiorentina, arriva la firma del tecnico: comunicato ufficiale

In attesa del ritorno di Stefano Pioli (mancano gli ultimi dettagli ma oramai l’accordo è stato già trovato) sulla panchina della prima squadra, la Primavera dei viola ha deciso di ripartire, ancora una volta, da Daniele Galloppa. L’ex centrocampista, ritiratosi pochi anni fa per via dei suoi continui infortuni, dopo i buoni risultati ottenuti nella passata stagione (ma senza vittorie) è stato riconfermato dal presidente Commisso.

Il tutto è stato annunciato con una nota: accordo firmato fino al 30 giugno 2026. Il classe ’85 è dal 2020 che è alla Fiorentina. Nei primi tre anni ha guidato l’Under 17, fino a quando non ha fatto il grande salto allenando la Primavera dove, nella stagione 2023-2024, ha vinto la Coppa Italia di categoria. Un premio per Galloppa che, insieme al suo staff, si è guadagnato la fiducia della società per altre due stagioni.

Fiorentina, novità importanti per il tecnico: c’è l’annuncio

Come annunciato in precedenza, adesso, non resta che attendere l’annuncio ufficiale del club per quanto riguarda la nomina ed il ritorno di Stefano Pioli. Quest’ultimo, secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi, pare che avrebbe già trovato l’accordo con la dirigenza per ritornare ad allenare i gigliati.

Primavera che, invece, continuerà il percorso di crescita proprio con Galloppa. Quest’ultimo giudicato la persona ideale per lo sviluppo dei talenti e per il futuro del settore giovanile viola.