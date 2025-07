Ancora tu? Fai i bagagli e sparisci | Gasp non lo può vedere: ipotesi scambio con la big

Calciomercato Roma, ipotesi clamoroso scambio con la big: mister Gasperini ed il calciatore non si possono vedere

Ancora pochissimi giorni e la nuova Roma, di Gian Piero Gasperini, inizierà il ritiro estivo nel centro sportivo di Trigoria. Appuntamento il 13 luglio dove, ad accogliere la squadra, ci saranno tantissimi tifosi pronti a riabbracciare i loro beniamini.

Prima di quel giorno l’allenatore di Grugliasco spera di poter accogliere in rosa dei volti nuovi che possano alzare il livello della squadra. Nelle ultime ore sembra che l’affare che dovrebbe portare Nicolas Tagliafico dal Lione potrebbe concretizzarsi da un momento all’altro.

Un rinforzo non di poco conto per i giallorossi che potrebbero accogliere un campione del mondo (nel 2022 con l’Argentina). Novità, però, potrebbero arrivare anche dal fronte delle uscite. Soprattutto con un calciatore che sembra non andare d’accordo con Gasperini.

Tanto è vero che si starebbe ipotizzando, sempre di più, un possibile scambio con un’altra big di Serie A. Un affare che potrebbe andare seriamente in porto visto che, sia dall’una che dall’altra parte, non c’è minimamente rispetto.

Calciomercato Roma, Gasp non lo può proprio vedere: addio ad un passo

Nella stagione 2020-2021 Gian Piero Gasperini si trovava sulla panchina dell’Atalanta. Una esperienza durata ben 9 anni. Alla “Dea”, invece, a difendere i pali c’era Pierluigi Gollini. Proprio in quell’anno i due ebbero, secondo quanto annunciato da più fonti e media sportivi, vari battibecchi. Gli stessi che gli fecero addirittura perdere il posto da titolare all’estremo difensore in favore di Marco Sportiello che, in quel momento, ricopriva il ruolo di secondo.

Dichiarazioni dure, frecciatine a non finire, e molto altro ancora misero per sempre la parola “fine” tra il portiere e l’allenatore. A pagarne le conseguenze fu proprio il classe ’95 che decise di fare le valigie: prima alla Fiorentina e poi al Napoli. In queste esperienze si tolse parecchi sassolini dalla scarpa. La cosa certa è che, ritrovandolo nella Capitale, difficilmente il portiere vorrà restare. Anche come secondo. Ed è per questo motivo che si fa larga, sempre di più, l’ipotesi di un suo trasferimento in un’altra squadra. Magari in un clamoroso scambio.

Calciomercato Roma, aria di addio per il portiere: possibile scambio

Come annunciato in precedenza potrebbe andare in porto uno scambio che vedrebbe protagonista la Roma con un altro club di Serie A. Si tratta del Milan che, a sua volta, potrebbe dare ai giallorossi il cartellino di Marco Sportiello.

Già, proprio i due calciatori che per anni sono stati compagni di squadra nel periodo atalantino. Una ipotesi che, nelle prossime ore, potrebbe andare seriamente in porto.