Grazie Milan, vuol dire che Xhaka lo prendiamo noi | Salta il passaggio in rossonero: firma con i rivali di sempre

Xhaka sarà acquistato dagli storici rivali del Milan, Max Allegri resta al palo, confidava nell’apporto del regista svizzero

Dopo gli acquisti di Ricci e di Modric, il centrocampo del Milan può disporre di due giocatori di enorme qualità. Il primo è stato tra i migliori nel suo ruolo dell’ultima serie A, tanto da meritarsi un posto da titolare anche con la maglia della Nazionale italiana.

Il secondo, a discapito dell’età, ha una visione di gioco unica e ha dimostrato di avere un ritmo partita invidiabile, riuscendo a gestire un fitto calendario come quello che ha visto impegnato il Real Madrid nell’ultima annata.

Il top player croato lascerà i Blancos al termine del Mondiale per Club e si è reso pure disponibile a ridursi le vacanze per mettersi a disposizione di mister Allegri in vista dell’inizio del campionato e per integrarsi all’interno dello spogliatoio.

Ma Igli Tare non ha intenzione di fermarsi e vuole rinnovare il reparto con un altro giocatore in grado di unire qualità a quantità, un mediano che andrebbe a completare una zona del campo nevralgica.

La trattativa con Xhaka è in salita, il Bayer Leverkusen fa resistenza

Il Milan segue da tempo il profilo di Xhaka e gode della disponibilità del capitano della Nazionale svizzera a trasferirsi nel club di via Aldo Rossi.

Il problema è rappresentato dal costo del cartellino, con il Bayer Leverkusen che è disposto a lasciarlo partire di fronte a un’offerta di almeno 15 milioni, mentre il Milan non vuole andare oltre i 10 per un calciatore di quasi 33 anni.

Xhaka in Italia ma non al Milan, smacco per Allegri e Tare

Xhaka è un giocatore di caratura internazionale che può fare gola alle altre Big italiane, dall’Inter alla Juventus. I nerazzurri si preparano a lasciare partire Hakan Calhanoglu dopo gli attriti con capitan Lautaro Martinez in seguito alla sconfitta agli ottavi di finale del Mondiale per Club e Beppe Marotta cerca un profilo simile che possa garantire prestazioni di alto livello.

La Juventus, dopo avere ufficializzato Jonathan David, si concentrerà sul centrocampo, con Tonali che resta l’obiettivo primario, anche se complicato da realizzare a causa dell’alto costo del suo cartellino, mentre Xhaka rappresenterebbe un ottimo piano B, una suggestione da non escludere.