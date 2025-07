Riportiamo il Palermo in Serie A, che ne dici? Mister Inzaghi lo ha convinto: con i suoi gol è promozione sicura

Il nuovo allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, è pronto a convincerlo: scendere in Serie B per vincere il campionato

Da pochi giorni il Palermo ha un nuovo allenatore. Stiamo parlando di Filippo Inzaghi, per tutti semplicemente “Pippo”, presentato in grande stile dal piazzale antistante lo stadio “Renzo Barbera”.

I rosanero, dopo il fallimento Alessio Dionisi, hanno deciso di puntare su un allenatore che conosce benissimo il campionato cadetto e che, in molte occasioni, ha vinto senza problemi.

O almeno, centrato la promozione nella massima serie. Questo è quello che la società siciliana gli ha chiesto: vincere il campionato e ritornare, a distanza di 8 anni dall’ultima volta.

Per farlo, ovviamente, la dirigenza è pronta ad accontentare ogni tipo di richiesta per il suo allenatore. Anche quella che dovrebbe vedere l’attaccante, a scendere di categoria, e a sposare il progetto palermitano.

Palermo, Inzaghi vuole il bomber per vincere il campionato: le ultime

Se ne sta parlando già da qualche giorno, anche se una vera e propria trattativa ancora non c’è. Almeno per il momento. Il Palermo, per vincere il prossimo campionato di B e puntare alla promozione nella massima serie, potrebbe accogliere in squadra Mario Balotelli. Un rapporto speciale quello del calciatore con la città siciliana visto che è nato nel capoluogo, ma non ha mai giocato per la squadra. Questa volta potrebbe essere la volta buona. Il tecnico e l’atleta si conoscono molto bene per aver lavorato al Milan nella stagione 2014-2015.

Pochi giorni fa il contratto di lavoro di Balotelli, con il Genoa, è ufficialmente scaduto. Segno del fatto che è da considerarsi, a tutti gli effetti, un calciatore svincolato e libero di accordarsi con altri club. Nel corso di una intervista che ha rilasciato al podcast su Twitch “Controcampo”. Oltre a non spendere parole di elogio verso il club ligure (“Non ha avuto le pa**e e mi sono ritrovato fuori”), non ne ha avute nemmeno per il suo ex allenatore, Patrick Vieira. Segno del fatto che tra i due non c’è mai stato feeling.

Palermo, Inzaghi vuole ritornare a lavorare col suo vecchio “bomber”

L’ipotesi di un Mario Balotelli con la casacca del Palermo è tutt’altro che da scartare. Per lui non sarebbe affatto un problema scendere di categoria visto che, diversi anni fa, lo fece aiutando il Monza di Berlusconi a raggiungere i playoff, senza però riuscirci. Questa volta, invece, potrebbe essere la volta buona nel giocare nella “sua” Palermo.

Il calciatore sarebbe aperto anche ad una ipotesi estera (magari negli USA), ma non disdegnerebbe affatto un’ultima occasione in un club italiano. Il Palermo potrebbe essere davvero la sua ultima occasione. Non resta che attendere ulteriori sviluppi ed aggiornamenti.