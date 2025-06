Questo è il mio IBAN, se lo volete sganciate la grana | De Laurentiis avvisa i top club: l’eroe scudetto svuota l’armadietto

Calciomercato Napoli, uno degli eroi dello scudetto è ad un passo dall’addio: De Laurentiis non vuole fare sconti per la sua cessione

Meno di tre settimane ed il Napoli si ritroverà, nuovamente in quel di Dimaro, per iniziare ufficialmente il ritiro che porterà i campioni d’Italia ad affrontare la stagione 2025-2026.

Le danze si apriranno ufficialmente giovedì 17 luglio. Prima di quel giorno l’obiettivo di mister Conte è molto chiaro: avere a disposizione buona parte della rosa che dirà la propria in questa stagione.

Ufficialmente sono arrivati De Bruyne e Marianucci. Lang del PSV è ad un passo. Il ds Manna è in procinto di chiudere altri colpi. Per calciatori che arrivano, di conseguenza, ce ne saranno altri in partenza.

Lo sa benissimo De Laurentiis che è pronto a salutare uno degli eroi dell’ultimo scudetto. Le richieste per il calciatore di certo non mancano.

Calciomercato Napoli, l’eroe scudetto ad un passo dall’addio

Per un calciatore, giocare con il contagocce, non è proprio il massimo nonostante l’allenatore abbia una ottima considerazione di lui. Proprio come è successo nella passata stagione dove ha visto il campo in pochissime occasioni disputando una manciata di minuti a partita. Ovviamente se gli andava bene. A Dimaro, però, c’è il forte rischio che non arrivi visto che potrebbe seriamente essere ceduto.

Stiamo parlando di Giovanni Simeone che continua a ricevere richieste: sia dalla Serie A che dall’estero. Il “Cholito“, nella stagione conclusasi da qualche settimana, ha totalizzato solamente 2 reti ed altrettanti assist tra campionato e Coppa Italia. Numeri non proprio esaltanti, ma semplicemente perché non è mai stato considerato un titolare dal manager salentino. Lo stesso che non lo considera parte integrande del progetto azzurro.

Calciomercato Napoli, le richieste per l’attaccante non mancano: le ultime

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media sportivi pare che in Italia ci siano almeno due squadre pronte a dare l’assalto all’argentino. In prima fila ci sarebbe il Genoa disposto a tutto per riportarlo in Liguria. I rossoblù, infatti, furono i primi a portarlo in Italia nella stagione 2016-2017 dove aveva fatto vedere buone cose in Argentina (tra River Plate e Banfield).

Senza dimenticare anche il neopromosso Pisa che, come fece con il papà oltre 30 anni fa, vuole fare la stessa cosa con il figlio del tecnico dell’Atletico Madrid. I nerazzurri, però, non sono disposti ad arrivare ad offrire 2 milioni di euro di ingaggio per il calciatore. All’estero, invece, c’è da segnalare da qualche giorno l’interesse del Siviglia. Anche se il Genoa, fino a questo momento, sembrerebbe in vantaggio.