Hey Thomas, dopo il Mondiale ti aspettiamo | Muller approda in Serie A: chiuderà la carriera con il top club italiano

Thomas Muller concluderà la sua carriera in Italia, se lo contendono due club del nostro campionato, ecco quali

La società ha deciso di non rinnovargli il contratto e Thomas Muller, dopo 17 anni dal debutto in prima squadra, lascerà il Bayern Monaco, squadra di cui è divenuto una bandiera. Considerato uno dei giocatori tedeschi più talentuosi della storia, ha vinto per ben 13 volte la Bundesliga, dove detiene il record di assist forniti.

Con la maglia della Nazionale tedesca ha trionfato ai Mondiali del 2014 e con i bavaresi ha conquistato sei trofei in una sola stagione, nel 2020, compresa la Champions League.

Dopo la prima edizione del Mondiale per Club, che sta disputando con la sua storica squadra, sarà il tempo dei saluti, un momento toccante per il caloroso pubblico che gli ha già dato il giusto commiato all’Allianz Arena nell’ultima gara di campionato.

A 36 anni sente di avere ancora qualcosa da dare al mondo del calcio e sarà libero di valutare eventuali offerte che gli giungeranno, con l’occasione di ingaggiare un parametro zero un profilo di caratura internazionale come il suo.

Muller lascia il Bayern Monaco, il suo futuro potrebbe essere in Italia

L’ultima destinazione della sua carriera potrebbe essere l’Italia, con due club interessati. Il Milan ha già trovato l’accordo con Luka Modric, che si aggregherà al gruppo guidato da Max Allegri dopo le meritate vacanze al termine del Mondiale per Club che sta disputando con il Real Madrid.

I rossoneri valutano di inserire nello spogliatoio un altro leader come Muller, che potrebbe rivelarsi prezioso anche in fase realizzativa in un’annata in cui saranno impegnati solo in campionato, vista l’esclusione dalle coppe europee.

L’altro club italiano che potrebbe ingaggiare Muller

Muller potrebbe essere un nome anche per la Fiorentina che ha già ufficializzato Edin Dzeko come terminale offensivo di esperienza. Stefano Pioli ha chiesto alla dirigenza un mercato importante, per potere confermare un piazzamento europeo e cercare di vincere, dopo tre tentativi falliti, la Conference League.

Con un Thomas Muller in più, gli obiettivi sarebbero più facili da raggiungere. Inoltre, un ex compagno di squadra come Frank Ribery potrebbe intercedere nel convincere il tedesco a scegliere Firenze per l’ultimo ballo di una carriera da top player assoluto. Da non escludere, infine, la scelta di firmare per un club saudita o degli Usa.