Stai facendo un bel Mondiale, ti aspettiamo in sede per la firma | Colpaccio Wesley in Serie A: risolto il problema sulla fascia

La rivelazione del Flamengo sta per trasferirsi in Italia, con lui gli esterni sono sistemati per qualche stagione

Il Mondiale per Club sta per entrare nel vivo dopo la conclusione dei gironi eliminatori. Tra le sorprese vi è il Flamengo, che ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale dopo avere battuto anche il Chelsea. Agli ottavi la squadra, in cui milita anche l’ex Juventus Danilo, affronterà il Bayern Monaco.

E tra i giocatori che si stanno mettendo in grande spolvero vi è Wesley, terzino destro che ha attirato l’attenzione di top club europei, alcuni dei quali lo monitorano da tempo.

Nelle ultime settimane, però, sono due le squadre italiane che hanno intensificato l’interesse nei suoi confronti, con un testa a testa che si prospetta per metterlo sotto contratto.

Il club brasiliano ha fissato il prezzo a 45 milioni, una cifra importante e che presuppone un investimento convinto nei confronti di un potenziale top player che ha già lasciato intravedere grandi cose.

Wesley può trasferirsi in Italia, quanto costa il talento del Flamengo

Wesley piace molto alla Roma che ha bisogno di forze fresche sulla fascia, dopo il probabile addio di Saud, vicino a essere ceduto al Tolosa. Il brasiliano si è fatto notare per la sua velocità, oltre alla capacità di essere efficace nelle due fasi.

Le sue caratteristiche lo rendono un profilo ideale per il calcio europeo e, in particolare, per squadre alla ricerca di un terzino moderno e affidabile. Il suo possibile arrivo in Serie A comporta un esborso economico di riguardo, una scommessa che potrebbe sistemare gli esterni per il futuro, con Gasperini che potrebbe valorizzarlo ulteriormente e consacrarlo come uno dei migliori interpreti, nel suo ruolo, a livello assoluto.

Due i club italiani che si contendono Wesley

La Roma, oltre al problema del costo elevato del cartellino, deve fare i conti con la concorrenza della Juventus. I bianconeri sono rimasti stupiti dalle recenti prestazioni convincenti da parte di Alberto Costa e potrebbero dare fiducia al portoghese.

Resta, però, il fatto che Wesley è un giocatore molto apprezzato dalla dirigenza juventina, che sta prendendo tempo per capire se indirizzare le proprie risorse finanziarie sulla fascia o in altre zone del campo.