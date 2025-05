Inter-Lazio in campo con i titolari? La situazione

L’ultima giornata di campionato ha parzialmente modificato gli scenari in testa alla classifica. Il Napoli è sì sempre primo ma ha un solo punto di vantaggio rispetto all’Inter. I nerazzurri si sono imposti 2-0 sul campo del Torino mentre i partenopei non sono andati oltre il 2-2 in casa con il Genoa. Un passo falso inaspettato quello dei ragazzi di Conte che si sono giocati il bonus pareggio forse troppo presto.

Il calendario, alla penultima giornata, prevede Inter-Lazio e Parma-Napoli. Due partite fondamentali per diversi discorsi, dallo scudetto alla Champions passando per la salvezza. Il grande tema, in casa nerazzurra, è come affrontare questo match a livello di formazione. Schierare i titolari o confermare gli undici che hanno battuto il Torino? Si dovrebbe propendere per la prima ipotesi fatta eccezione per Frattesi, Lautaro, Pavard e Mkhitaryan.

Inter-Lazio, Inzaghi ci prova

Lo scudetto si è improvvisamente riaperto e allora perché non provarci? La prossima giornata può essere determinante considerando l’impegno, per nulla semplice, del Napoli. Il Parma, dopo le ultime due sconfitte, non è assolutamente salvo ed ha bisogno almeno di un punto se non vuole rischiare. Proprio per questo l’Inter dovrebbe schierare la miglior formazione possibile con Sommer, Acerbi, Dimarco, Dumfries, Barella, Calhanoglu e Thuram in campo dal primo. Vincere lo scudetto resta complicato ma ora che si è aperto uno spiraglio, i nerazzurri vogliono crederci ancora di più.