Ultime due partite, in casa con la Lazio e in trasferta a Como prima dell’appuntamento in cui fare la storia. Il passo falso del Napoli contro il Genoa ha cambiato gli scenari per i prossimi 180 minuti di campionato. Ora i nerazzurri, distanti un solo punto dalla vetta della classifica, ci proveranno fino alla fine anche se, molto probabilmente, tutto si deciderà proprio nella serata di domenica. La trasferta di Parma, squadra in corsa per la salvezza, è l’ultimo grande ostacolo tra il Napoli e lo scudetto.

L’Inter contro la Lazio non schiererà le seconde linee ma riproporrà giocatori importanti come, ad esempio, Thuram. Non ci sarà Lautaro ancora alle prese con il problema al flessore. L’argentino deve essere gestito per averlo, nel migliore dei modi, il prossimo 31 maggio. Parliamo infatti di un giocatore fondamentale per i nerazzurri sotto tutti i punti di vista.

Inter, Lautaro e il minutaggio tra Como e PSG

Il centravanti argentino si rivedrà contro il Como per l’ultima giornata di campionato. Per capire se giocherà dall’inizio o se partirà alla panchina bisogna capire diverse cose. Il primo fattore da valutare è quando verranno disputate Como-Inter e Napoli-Cagliari. Potrebbe esserci infatti l’anticipo per dare più giorni ai nerazzurri in vista della finale. Altro dato sui cui verranno fatti dei ragionamenti riguarda l’importanza dell’ultimo turno. Qualora l’Inter dovesse trovarsi prima, non è da escludere l’impiego dall’inizio di Lautaro.

Soltanto una cosa è certa: contro il PSG, in finale di Champions League, l’argentino sarà titolare al fianco di Thuram per trascinare la sua Inter sul tetto d’Europa.