La penultima giornata di campionato è alle porte e la Lazio di Baroni dovrà vedersela a San Siro contro l’Inter. Partita non semplice contro una squadra che, dopo il pareggio del Napoli nell’ultimo turno, farà di tutto per ottenere i tre punti. A questo bisogna aggiungere il discorso legato alle assenze: se Tavares potrebbe essere convocato (difficile vederlo in campo dal primo minuto), il tecnico biancoceleste rischia di dover affrontare una vera e propria emergenza a livello offensivo.

Zaccagni non ci sarà in quanto squalificato e già questo rappresenta un problema non da poco per i biancocelesti. L’esterno offensivo è un giocatore fondamentale nel sistema di gioco di Baroni. Il tecnico potrebbe dover fare a meno anche di Isaksen. Il classe 2001 sta convivendo con un fastidio muscolare e non si è allenato regolarmente con i compagni negli ultimi giorni. Si proverà fino all’ultimo ma non è da escludere che possa partire dalla panchina.

Lazio, Isaksen in dubbio: la soluzione a disposizione di Baroni

Qualora Isaksen non dovesse farcela, Baroni sembra intenzionato a spostare Pedro da quella parte con, nel ruolo di vice Zaccagni, uno tra Noslin e Dele-Bashiru. Non il miglior modo per affrontare l’Inter ma la Lazio deve provare ad ottenere un risultato positivo per credere fino alla fine alla qualificazione Champions.