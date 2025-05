Blitz per Gasperini: contratto fino al 2026 | E’ lui l’allenatore per la prossima stagione

Blitz per Gasperini, importanti passi in avanti per il tecnico: sarà lui l’allenatore della prossima stagione

Obiettivo raggiunto per mister Gasperini che ha consolidato il terzo posto in classifica e, di conseguenza, consentirà all’Atalanta di partecipare alla prossima edizione della Champions League.

La vittoria dello scorso lunedì sera, in casa contro la Roma, ha garantito aritmeticamente la partecipazione della “Dea” nella massima competizione europea.

Un successo importante che conferma, ancora una volta, lo straordinario lavoro che sta compiendo il tecnico nativo di Grugliasco da ben nove anni in quel di Bergamo.

Nell’ultimo periodo si sta parlando molto di lui e, di conseguenza, anche del suo futuro. Un futuro che potrebbe essere già scritto. Anche perché è arrivato anche il comunicato ufficiale.

Gasperini, annuncio ufficiale: scelto lui come tecnico per la prossima stagione

Nel corso della sua carriera lo ha avuto come allenatore quando era ancora calciatore: militava nel Palermo, nella stagione 2012-2013. Anche se sull’isola siciliana Gasperini rimase pochi mesi visto che il rapporto con l’indimenticato Zamparini non era affatto dei migliori e, soprattutto, i risultati ottenuti non rispecchiavano quello che voleva la società rosanera all’epoca. Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di “TMW Radio” nella trasmissione “Maracanà” è intervenuto l’ex calciatore, ed attuale allenatore, Massimo Donati.

Tra i tanti argomenti che l’ex centrocampista ha affrontato anche quello riguardante il futuro del suo ex allenatore. Un futuro che, però, vede ancora in nerazzurro. Per un motivo ben preciso: il contratto dell’allenatore, infatti, scadrà il 30 giugno 2026. Quindi, perché non rispettarlo? Le sue parole, infatti, sono molto chiare e non hanno affatto bisogno di alcun tipo di presentazione: “Gasp è tanta roba. Il suo contratto prevede un altro anno. Disputerà di nuovo la Champions, non vedo perché dovrebbe andare via“.

Futuro Gasperini, la rivelazione del suo ex calciatore: “Non vuol dire che…”

Donati, quindi, spera e tifa in una permanenza nell’Atalanta. Squadra che Donati porta nel cuore per tanti motivi: con i nerazzurri è cresciuto nelle giovanili e, di conseguenza, fatto anche il suo esordio tra i professionisti. Dal 1998 al 2001 con la “Dea”, salvo poi ritornare in prestito nel 2006-2007.

Un pensiero, quello dell’ex calciatore, che ha voluto concludere in questo modo: “Potrebbe anche essere che il mister non rinnova. Questo, però, non vuol dire assolutamente che possa andare via subito“. Non resta che attendere il finale di stagione per avere la risposta definitiva da parte del diretto interessato oppure dalla società bergamasca.