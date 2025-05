Il mio l’ho fatto, ora andate avanti da soli | Inzaghi lascia i nerazzurri: accordo ad un passo col nuovo club

Il suo lavoro lo ha svolto, adesso è arrivato il momento di voltare pagina: addio al club nerazzurro per Inzaghi: inizia una nuova avventura

“Il mio lavoro qui è finito“. Sì, senza esattamente la frase che è diventata un celebre meme sui social network.

Probabilmente è la stessa ed identica frase che avrà pensato il tecnico nerazzurro. Segno del fatto che la sua esperienza nel club potrebbe essere giunta al termine. Questa volta per davvero.

Per Inzaghi, a quanto pare, starebbe per iniziare una nuova ed importante avventura. Ovviamente a partire dalla prossima stagione dove un club in particolare ha inserito il suo nome nella lista dei desideri.

E’ proprio lui quello che vogliono. Il condottiero da cui ripartire per inseguire un sogno che tutti i tifosi chiedono da un bel po’ di tempo.

Inzaghi, ci siamo: addio ai nerazzurri, nuova avventura in arrivo

Dopo 34 anni è riuscito a riportare il Pisa nella massima serie. Dopo anni vissuti tra cadetteria e molta Serie C questa volta la squadra toscana ritorna a militare in Serie A. Merito di Filippo Inzaghi che, insieme al Sassuolo, ha centrato la promozione diretta. Un risultato mai messo in discussione per la squadra che, sin dalle prime giornate di campionato (ovviamente insieme ai neroverdi) aveva fatto capire e vedere di avere qualcosa in più rispetto alle altre rivali.

Non si tratta affatto della prima promozione, dalla B alla A, che ‘Superpippo’ ha ottenuto in carriera. La prima c’è stata col Venezia nel 2017. Poi è stato il turno del Benevento e poi il Pisa. Tre promozioni. I dati parlano chiaro: se si vuole ritornare o ambire alla Serie A Pippo Inzaghi è l’uomo giusto. Lo sa benissimo il Palermo che, nella serata di sabato, ha fallito l’occasione perdendo i playoff contro la Juve Stabia per 1-0. Il futuro di Dionisi sembra essere segnato: al suo posto, la società rosanero, potrebbe decidere di puntare proprio sul classe ’73.

Nuova avventura per Inzaghi, il club lo vuole a tutti i costi: il tecnico per la risalita

Quella di Filippo Inzaghi al Palermo potrebbe essere più di una semplice ipotesi di mercato. Il futuro del tecnico, infatti, è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto annunciato da più fonti e media sportivi il suo rapporto lavorativo con il Pisa potrebbe giungere alla conclusione.

Il Palermo, per ritornare in Serie A, potrebbe decidere di puntare su un allenatore esperto e che conosce alla perfezione (a questo punto lo ha confermato) il campionato di B. Dionisi, dopo le critiche ottenute in questa stagione, potrebbe essere esonerato nei prossimi giorni.