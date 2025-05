“Malafede dell’arbitro a Parma”: esplode il caos in serie A | Adesso c’è il rischio penalizzazioni

Non si placano le polemiche dopo le discusse direzioni arbitrali del penultimo turno di campionato, a Parma un errore che potrebbe essere fatale

Il penultimo turno di serie A è stato a dir poco infuocato, con nove gare in contemporanea, fatto che non avveniva da molto tempo e che è stato molto apprezzato dai tifosi e appassionati neutrali. La posta in palio era altissima su tutti i campi e sono arrivati alcuni verdetti, come la retrocessione del Venezia, sconfitto a Cagliari, con i sardi che, invece, hanno conquistato l’aritmetica salvezza.

Il Milan è uscito con le ossa rotte dall’Olimpico. Dopo avere perso la finale di Coppa Italia, nello stesso campo è stato battuto dalla Roma che ha approfittato della superiorità numerica per alimentare le speranze del quarto posto.

Ma era a Milano e a Parma che erano rivolte le principali attenzioni, con l’assegnazione del titolo che è rimandata a venerdì. Infatti, sia l’Inter che il Napoli non sono andati oltre il pari, al termine di due partite equilibrate e con diversi colpi di scena.

I nerazzurri si sono fatti raggiungere per due volte da una Lazio mai doma e trascinata da Pedro, autore di una doppietta a 37 anni, mentre i partenopei hanno visto strozzarsi sul legno per ben tre volte la gioia della rete.

Antonio Conte ha l’ultimo match point

A Parma è andata in scena una partita senza esclusione di colpi, con occasioni da una parte e dall’altra. Gli emiliani, alla ricerca di punti per centrare la salvezza, si sono visti respingere due conclusioni molto pericolose da un Meret in grande spolvero.

Il Napoli, dal canto suo, recrimina per il palo colpito da Anguissa nel primo tempo e per le traverse di Politano e McTominay nella ripresa, oltre a un rigore che è stato assegnato e poi tolto nei minuti di recupero.

Il Var ha penalizzato il Napoli, le polemiche dopo il match di Parma

L’Inter ha optato per il silenzio stampa per evitare penalizzazioni o squalifiche. I tifosi del Napoli, invece, si sono fatti sentire sui social, manifestando il proprio dissenso nei confronti dell’arbitro Doveri.

Il Var avrebbe mostrato un’immagine poco utile per aiutarlo a concedere il penalty, su fallo ai danni di David Neres, e in questo modo sarebbe stato indotto all’errore. Tutto rimandato all’ultima giornata, con il Napoli che ospita il Cagliari e l’Inter di scena nella vicina Como.