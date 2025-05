Questa è peggio di Calha all’Inter: il Milan “regala” un altro senatore in serie A | Tifosi disperati

Peggio di Calhanoglu all’Inter, il Milan pronto a “regalare” un altro senatore in Serie A: tifosi rossoneri disperatissimi

Nonostante siano passati quasi quattro anni da uno dei trasferimenti che ha fatto moltissimo rumore, ovvero quello di Hakan Calhanoglu dal Milan all’Inter, i tifosi rossoneri non hanno ancora perdonato il turco. Ed, a quanto pare, mai lo faranno.

Quello del fantasista turco, però, potrebbe non essere l’unico trasferimento che farà molto discutere. Le sensazioni, infatti, è che in vista dell’imminente sessione estiva di calciomercato si potrebbe verificare un altro passaggio molto discutibile.

Lo stesso che potrebbe far infuriare, ancora di più, i sostenitori rossoneri. A lanciare la clamorosa indiscrezione di mercato ci ha pensato direttamente il giornalista di “TeleLomardia“, Matteo Zorloni.

Un importante top club di Serie A, infatti, sarebbe sulle tracce di un simbolo del “Diavolo” per la prossima stagione. Una trattativa che, se dovesse andare in porto, farebbe certamente molto discutere.

Non solo Calha, un altro addio illustre in casa Milan: i tifosi sono contrariati

Secondo quanto annunciato dalla nota emittente televisiva sportiva lombarda pare che la Juventus stia osservando, con estrema attenzione, a qualche colpo in entrata in casa Milan. L’obiettivo, infatti, è quello di rinforzare la fascia sinistra. Ovviamente con un acquisto di qualità che porta al nome di Theo Hernandez. Possibile che, alla fine di questa stagione, l’avventura del nazionale francese ed il club di via Aldo Rossi possa essere arrivata alla conclusione.

A dire il vero non si tratta affatto del primo interessamento dei bianconeri nei confronti del calciatore visto che, già in passato, avevano nutrito una certa stima per lui. Alla fine, però, non si è mai concretizzato nulla. In estate, però, le cose potrebbero seriamente cambiare. Il contratto del calciatore andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Si complica, sempre di più, la strada che porta al rinnovo del calciatore. Soprattutto perché da via Aldo Rossi vogliono ridurre il suo attuale ed importante ingaggio. Juve, quindi, pronta ad approfittarne.

Calciomercato Milan, altro addio illustre in estate: parte la rivoluzione

Se non si tratterà di una vera e propria rivoluzione allora poco ci manca in casa Milan. Non solo per quanto riguarda il nome del nuovo allenatore (Sergio Conceicao non verrà confermato per la prossima stagione), ma anche per la rosa che dovrebbe subire delle modifiche non indifferenti ed allo stesso tempo importanti. Il calciatore pronto a fare le valigie e, di conseguenza, a svuotare l’armadietto di Milanello porta al nome nome di Theo Hernandez. Non è da escludere che l’ex Real Madrid possa accettare, di buon occhio, il trasferimento in quel di Torino.

Anche se non sarà semplice da un punto di vista economico. Ed il motivo è facilmente intuibile. Nella sessione invernale di gennaio il Como era fortemente interessato al suo acquisto, tanto da arrivare a ben 54 milioni di euro per avere il suo cartellino. Offerta respinta dallo stesso atleta. Adesso i bianconeri dovranno eguagliare o, addirittura, superare quella cifra per convincere il Milan a lasciarlo partire. Prima, però, la Juventus dovrà risolvere un’altra questione: la cessione di Andrea Cambiaso che potrebbe continuare la sua avventura calcistica in Premier League dove è finito, da tempo, nel mirino del Manchester City.