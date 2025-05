Trattativa riaperta per Messi in serie A: affare alla Cr7 | Solo un club se lo puo permettere

Lionel Messi può concludere la carriera in Italia, solo un club può permettersi di soddisfare le sue richieste economiche

A giugno Lionel Messi spegnerà 38 candeline ma non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. La stella albiceleste ha messo nel mirino i Mondiali del prossimo anno, ai quali parteciperà da campione in carica.

L’ex Barcellona ha conquistato il massimo torneo per Nazionali ai calci di rigore contro la Francia, realizzando il sogno di un’intera carriera, per poi fare il bis la scorsa estate, con il trionfo in Copa America.

Nonostante abbia lasciato l’Europa e militi in un campionato meno competitivo come quello americano, Messi non smette di incantare il mondo del calcio con giocate da fuoriclasse assoluto e con un ritmo partita sempre di alto livello.

La prossima estate potrebbe cambiare casacca, accogliendo quella che potrebbe essere l’ultima e affascinante esperienza della sua parabola calcistica, intrisa di traguardi personali e di squadra che lo hanno reso il giocatore più rappresentativo della sua generazione, insieme al rivale di sempre Cristiano Ronaldo.

Dove potrebbe andare a giocare Messi la prossima stagione, l’indiscrezione di mercato

Il giornalista arabo Hat Trick ha riportato la notizia del possibile approdo di Leo nella Saudi Pro League, rinnovando, in tal caso, lo scontro proprio con CR7, che ha sfidato da avversario anche nella Liga spagnola, quando il portoghese vestiva la maglia del Real Madrid.

Ancora non è chiaro in quale club giocherebbe, ma sicuramente crescerebbe ulteriormente l’interesse per un campionato già seguito in Europa e che ha spinto molti top player a trasferirsi lì, spinti anche da ingaggi da capogiro.

Messi in serie A, un’ipotesi concreta e che riguarda un club molto ambizioso

Messi è stato anche accostato al Como a gennaio e questa suggestione di mercato potrebbe ripresentarsi nella prossima sessione estiva. I lagunari sono l’unica squadra di serie A che potrebbe accontentare le richieste economiche della Pulce.

A rendere quest’operazione plausibile è anche l’ottimo rapporto di Messi con l’allenatore Cesc Fabregas, autore di un campionato ottimo, al decimo posto da neopromosso e alla sua prima parentesi in serie A. I tifosi sognano, data la ricchezza dei propri proprietari e la loro ambizione. Un colpo che, oltre ad accrescere il livello tecnico della rosa, favorirebbe anche la crescita del prestigio a livello internazionale del Como, come è avvenuto quando Cristiano Ronaldo si è trasferito alla Juventus.