Giocatore deferito per una storia Instagram: ha insultato il club in serie A | Aperta l’indagine

Il giocatore rischia una sanzione dopo avere offeso il club rivale sui social, la procura ha aperto un’indagine nei suoi confronti

Lo scorso anno era stato tra le rivelazioni del campionato al suo primo anno in Italia. Una scommessa vinta dal Genoa che si è affidato a lui al centro dell’attacco, con Alberto Gilardino che ha centrato con merito la salvezza, con il Grifone che era tornato nella massima serie.

Nell’estate del 2024, poi, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, con i tifosi toscani che lo hanno accolto con grande entusiasmo, certi che potesse confermare la stessa media realizzativa.

Anche a causa di alcuni problemi fisici, il suo rendimento non è stato esaltante, con sole sei reti all’attivo, seppur spesso decisive, e un feeling con mister Palladino che non è mai sbocciato, tanto che si ipotizza che Commisso possa non esercitare il riscatto.

La rivelazione della Viola, invece, è stato Moise Kean, che si è rilanciato dopo non avere mai trovato la via della rete la stagione precedente alla Juventus, con un ritorno ad alti livelli che ha permesso al bomber classe 2000 di ritrovare anche la maglia azzurra.

Ci si aspettava la sua consacrazione e invece ha deluso in questa serie A

Il compagno di reparto non ha replicato i numeri della sua prima stagione in Liguria, malgrado il gioco offensivo di Palladino e il modulo utilizzato facesse propendere per un’esplosione definitiva, in una piazza calorosa e che disputava anche la Conference League.

Lui è Albert Gudmundsson, tra i centravanti più promettenti del campionato ma reduce da un’annata al di sotto delle aspettative, con pochi sprazzi che ha lasciato intravedere del proprio indiscusso talento.

Il bomber sta per essere deferito dopo gli insulti sui social

Ma le sue prestazioni non sono l’unico problema che deve affrontare, in quanto la Procura Federale ha aperto un’indagine a causa del post che ha pubblicato su Instagram poche ore prima del derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria, disputatosi lo scorso 25 settembre.

La punta islandese ha insultato gli ex avversari cittadini con una frase offensiva scritta su un cassonetto dell’immondizia con una bomboletta spray e rischia un deferimento per condotta antisportiva.