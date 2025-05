L’annuncio peggiore per i tifosi, Giuntoli molla la presa sul numero 9: “Non siamo interessati”

Calciomercato Juventus, gli ultimi aggiornamenti non faranno felici i tifosi bianconeri: Giuntoli fa sapere di non essere interessato al 9

Con l’Atalanta, vittoriosa in casa contro la Roma, e sicura di essere la terza squadra italiana a partecipare alla prossima edizione della Champions League, è rimasto solamente un posto.

Un posto che se lo contenderanno quattro squadre: Juventus, Lazio, Roma o Bologna. Ci sarebbe anche il Milan, ma i rossoneri devono sperare in passi falsi delle squadre citate in precedenza. Una ipotesi tutt’altro che fattibile per molti motivi.

Solamente una di loro si aggiudicherà il quarto posto diventato l’unico obiettivo stagionale. Poi si farà il punto della situazione e si valuteranno molte cose che non sono andate per il verso giusto in questa stagione. In particolar modo in casa bianconera.

La Juventus, infatti, dovrà decidere se continuare con Igor Tudor (sicura la sua presenza almeno sino al Mondiale per Club) oppure no. In rosa più di qualcosa sarà fatto. In particolar modo in attacco. Anche se l’ultimo annuncio di Giuntoli spezza i sogni dei tifosi.

Calciomercato Juventus, niente arrivo del numero 9: l’annuncio di Giuntoli

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Dusan Vlahovic al termine di questa stagione. Il serbo, infatti, non sembra essere entrato nelle preferenze nemmeno di Tudor che gli preferisce Randal Kolo Muani al centro dell’attacco. L’ex Fiorentina è destinato a lasciare Torino e, molto probabilmente, anche l’Italia per continuare la sua carriera calcistica. La soluzione più probabile è quella che dovrebbe portarlo in Premier League. Anche se di concreto ed ufficiale non c’è assolutamente nulla.

Tra i candidati alla sua sostituzione spicca quello di Victor Osimhen che, in Turchia, sta facendo sfracelli con la maglia del Galatasaray. I numeri, d’altronde, parlano chiaro: 33 reti in 38 apparizioni. Davvero non male per l’ex Napoli che ritornerà nel capoluogo campano per fine prestito, ma non disferà i bagagli visto che De Laurentiis vuole venderlo al migliore offerente. Difficile, però, che il nazionale nigeriano possa essere un obiettivo della Juventus. Lo stesso Giuntoli, infatti, ha scartato questa ipotesi.

Calciomercato Juventus, niente nuovo rinforzo in attacco: c’è l’annuncio

Giuntoli conosce molto bene il nigeriano visto che fu proprio lui a portarlo in Italia ed al Napoli nell’estate del 2020 dal Lille. Un affare, quello con la Juventus, che non dovrebbe andare in porto. A meno di clamorosi colpi di scena. Il ds ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato al media turco “Derin Futbol TV” in cui ha rivelato di non essere interessato al suo acquisto.

Queste sono le sue parole fin troppo chiare: “Non sono interessato a Osimhen. Le voci che si leggono sui media italiani sono solo per metterci pressione. La Juventus non vuole il giocatore“. Semplice strategia oppure la verità? Questo lo scopriremo solamente in questa sessione estiva di calciomercato.