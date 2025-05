Mi ha prestato 80mila euro: scommesse, esplode il caso in serie A | Il giocatore giocava con l’arbitro

Un giocatore e un arbitro sono coinvolti nel caso scommesse che è esploso in serie A, al centro delle indagini un prestito ingente di denaro

Un mese fa è scoppiato un nuovo caso di scommesse. I capofila di un circolo ristretto sono due giocatori che sono stati squalificati per un anno proprio per lo stesso motivo, per poi tornare in campo nella stagione che sta per volgere al termine, rilanciandosi tra le fila del Newcastle e della Fiorentina.

Loro sono Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, anche se nelle indagini della Procura di Milano sono emersi altri 12 giocatori di serie A. Troviamo poi le figure di Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera che organizzavano un giro di gioco d’azzardo, relativo a scommesse sportive e poker online, su piattaforme illegali.

I due si occupavano di tutte le attività connesse al coordinamento delle puntate dei giocatori, tra cui la creazione delle utenze di gioco per loro conto.

Attraverso il conto bancario di una gioielleria milanese, la Elysium di via Pergolesi, il denaro era fatto transitare dai giocatori ai conti scommesse, con un flusso di denaro rintracciato che ha superato il milione di euro.

Anche lui nel giro di scommesse che hanno sconvolto il calcio italiano

Nelle ultime ore è stata scoperta la partecipazione a questo sistema dell’assistente arbitrale Francesco Luciani, che aveva un rapporto stretto con Nicolò Fagioli al quale aveva prestato circa 73.000 euro, versando otto bonifici proprio alla gioielleria Elysium.

La Repubblica ha riportato alcune chat tra i due, risalenti al 2022, e adesso rischia un pesante stop, dato l’obbligo di dichiarare la prossimità con i giocatori che potrebbero ritrovarsi a dirigere.

Il giocatore di serie A ha prestato dei soldi all’arbitro

Luciani che non è l’unico direttore di gara che è entrato a fare parte di questo giro di scommesse. Infatti, c’è anche

Andrea Valzani, arbitro di basket in Serie A dal 2020. Dagli atti, infatti, emergono 10.000 euro girati a Fagioli, sempre con la prassi dei finti orologi da fatturare come copertura.

L’inchiesta sta per allargarsi e non è da escludere che altri fischietti siano intercettati, con severi provvedimenti in arrivo e una carriera che potrebbe essere messa a repentaglio, con sanzioni che mirano a porre un freno deciso a una piaga che si dimostra difficile da estirpare.