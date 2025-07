“NON PUO’ GIOCARE NELL’INTER”, l’annuncio che non ti aspetti | Chivu lo ha bocciato: in ritiro nemmeno ci arriva

Il calciatore non verrà convocato nei prossimi giorni: mister Chivu ha fatto le sue valutazioni, sarà messo sul mercato

Sembra assurdo dirlo dato che per molti club si è conclusa pochi giorni fa, ma è iniziata la nuova stagione. Tutti i riflettori sono puntati sui top 5 campionati europei, specialmente sulla Serie A e sull’Inter, che viene da una delle annate più difficili della sua storia.

Ha disputata ben 63 partite, uno sforzo psicofisico immane, che però non ha portato a nulla. Un record ma in negativo che li vede tornare a casa a mani vuote, dato che per un soffio non sono riusciti ad alzare nessun trofeo nonostante le 5 competizioni disputate.

Così è ancor più distruggente dato che sono stati in corsa per tutto sino al mese di Maggio. Ed è stato proprio alle battute finali che sono crollati, lasciando lo Scudetto al Napoli, la Coppa Italia al Bologna, la Supercoppa Italiana al Milan, la Champions League al PSG e il Mondiale per Club al Chelsea.

Ora però è tempo di ripartire ed iniziare un nuovo capitolo. Bisogna lasciarsi tutto alle spalle e ripartire, un compito decisamente complicato, affidato a Cristian Chivu, che ha preso le redini della squadra in mano dopo il trasferimento di Simone Inzaghi in Arabia Saudita, all’Al-Hilal.

Rivoluzione in atto

Dopo tanti ed attenti colloqui tra il mister rumeno e la società, è venuto fuori che c’è la necessità di aprire un nuovo ciclo. Bisogna dunque costruire una nuova Inter e piazzare le fondamenta per il futuro, acquistando giovani calciatori che siano forti e di qualità.

Il ritiro, previsto tra qualche giorno, servirà proprio a valutare i singoli e decidere chi resterà e chi invece preparerà le valigie ed andrà via da Appiano Gentile. Un’idea già se l’è fatta l’ex Parma, che già è a conoscenza su che reparto intervenire e come rendere la formazione più competitiva.

“Non può giocare nell’Inter”

In merito agli acquisti e alle cessioni da effettuare, non manca l’opinione dei tifosi, che in queste ultime settimane si stanno scatenando sui social network, in particolare su X. Non sono assolutamente contenti dell’ultima stagione trascorsa e del mercato nerazzurro fatto sino ad ora, privo a loro detta di calciatori che possano fare davvero la differenza.

Chiedono che la dirigenza ed il club intervengano sui sostituti, a loro detta la ragione principale per cui non hanno vinto nessun trofeo nella scorsa annata. Tra questi, si sono scagliati particolarmente su Kristjan Asllani, ritenuto non all’altezza nel suo ruolo. C’è dunque tanta tensione e chissà se le acque si calmeranno o si scatenerà una vera e propria tempesta.