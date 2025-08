Prima amichevole stagionale per l’Inter che, dopo essersi radunata lo scorso 26 luglio, è scesa in campo per preparare la prossima stagione. Test in famiglia per i nerazzurri con i ragazzi di Chivu che affrontavano l’Under 23. Il 7-2 finale non deve essere valutato nei semplici termini del risultato ma bisogna analizzare quanto di buono è emerso nell’amichevole dell’Inter; il tutto, ovviamente, in relazione sia all’avversario sia al momento della stagione. Iniziamo dai nuovi; tutti hanno disputato una discreta partita anche se il migliore è stato ovviamente Bonny.

L’attaccante, arrivato dal Parma, ha realizzato uno dei sette gol, si è procurato il rigore ma più in generale ha dimostrato una buona condizione fisica con continui cambi di direzioni e accelerate che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria. A segno anche Luis Henrique, pronto ad essere protagonista dopo un Mondiale per club disputato non al meglio delle proprie capacità. Da un punto di vista tattico, Chivu ha chiesto spesso alle mezzali di inserirsi in area di rigore; soluzione da tenere in considerazione e che dimostra la volontà dell’allenatore di andare a riempire l’area di rigore il più possibile.

Inter, segna anche Calhanoglu in amichevole

L’ultimo gol dell’amichevole è stato messo a segno da Calhanoglu. Rete che rappresenta la definitiva parola fine ad una telenovela che ha visto il giocatore come principale protagonista. Per quanto riguarda il mercato, la società continua a lavorare per Lookman ma, nel frattempo, inizia a valutare le alternative all’attaccante dell’Atalanta. I nerazzurri non vogliono e non possono aspettare in eterno.