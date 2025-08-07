L’Inter, partita dopo rispetto alle altre squadre visto l’impegno al Mondiale per Club, sta lavorando duramente per arrivare nel migliore dei modi all’inizio della stagione. La curiosità intorno ai nerazzurri è tanta considerando la presenza di un tecnico, Chivu, alla prima esperienza in una grande squadra. Sul calciomercato, la società proverà a regalare all’allenatore gli ultimi due tasselli; parliamo di un difensore e Lookman. L’esterno offensivo vuole andare all’Inter e lo sta facendo capire in tutti i modi ma serve trovare l’accordo con l’Atalanta.

In attesa degli ultimi movimenti di mercato, l’Inter può sorridere per la situazione legata a Frattesi. Il rientro in campo del centrocampista si avvicina e questa non può che essere una buona notizia. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’azzurro sta ultimando il recupero. L’obiettivo del classe 1999 è quello di essere convocato per la prima giornata di campionato, in casa contro il Torino in programma il prossimo 25 agosto. Chivu e i tifosi nerazzurri sorridono.

Inter, nuovo ruolo per Frattesi

Con l’arrivo di Chivu e il passaggio al 3-4-2-1, Frattesi si prepara ad un nuovo ruolo. Da mezzala a trequartista per un giocatore che, con i suoi tempi di inserimento, può risultare determinante nel corso della stagione. Le sue qualità infatti andranno a rappresentare una soluzione offensiva in più per l’Inter.