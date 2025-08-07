Inter, si avvicina il recupero di Frattesi: ecco la data
L’Inter, partita dopo rispetto alle altre squadre visto l’impegno al Mondiale per Club, sta lavorando duramente per arrivare nel migliore dei modi all’inizio della stagione. La curiosità intorno ai nerazzurri è tanta considerando la presenza di un tecnico, Chivu, alla prima esperienza in una grande squadra. Sul calciomercato, la società proverà a regalare all’allenatore gli ultimi due tasselli; parliamo di un difensore e Lookman. L’esterno offensivo vuole andare all’Inter e lo sta facendo capire in tutti i modi ma serve trovare l’accordo con l’Atalanta.
In attesa degli ultimi movimenti di mercato, l’Inter può sorridere per la situazione legata a Frattesi. Il rientro in campo del centrocampista si avvicina e questa non può che essere una buona notizia. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’azzurro sta ultimando il recupero. L’obiettivo del classe 1999 è quello di essere convocato per la prima giornata di campionato, in casa contro il Torino in programma il prossimo 25 agosto. Chivu e i tifosi nerazzurri sorridono.
Inter, nuovo ruolo per Frattesi
Con l’arrivo di Chivu e il passaggio al 3-4-2-1, Frattesi si prepara ad un nuovo ruolo. Da mezzala a trequartista per un giocatore che, con i suoi tempi di inserimento, può risultare determinante nel corso della stagione. Le sue qualità infatti andranno a rappresentare una soluzione offensiva in più per l’Inter.