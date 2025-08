Il calciomercato dell’Inter è entrato in una fase decisiva sia per quanto riguarda le entrate sia per le uscite, fondamentali se si vuole provare a chiudere gli ultimi obiettivi. La società vuole regalare a Chivu una rosa che possa competere su entrambi i fronti e, nella giornata di oggi, sono emerse novità importanti. Iniziamo dalle uscite dove Sebastiano Esposito si prepara a salutare i nerazzurri. Il centravanti, reduce dall’esperienza in prestito all’Empoli, sembrava ad un passo dal Cagliari ma alla fine la trattativa non è andata a buon fine.

Su Esposito è piombato il Parma, squadra alla ricerca di rinforzi offensivi. L’operazione è ai dettagli per una cifra di 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Sempre a livello offensivo, l’Inter cerca una sistemazione per Taremi. L’attaccante ha rifiutato il Flamengo (che ha ricevuto il no anche da Beltran) ma piace a squadre di Premier. I prossimi giorni potranno essere decisivi per il futuro dell’ex Porto reduce da una stagione per nulla positiva.

Inter, Esposito finanzia Lookman? Le ultime

Passiamo ora alle entrate e il tormentone estivo in casa nerazzurra si chiama Lookman. L’attaccante, che continua a non presentarsi agli allenamenti con l’Atalanta, vuole i nerazzurri ma come detto più volte serve trovare la quadra tra le due società. Da questo punto di vista, l’Inter sembra disposta ad aumentare la proposta arrivando a quei 50 milioni che potrebbero essere necessari per chiudere definitivamente questa telenovela di mercato.