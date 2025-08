Marotta l’Azzeccagarbugli | Ecco i milioni di euro che mancano: così prendi Lookman

Una cessione a peso d’oro permette all’Inter di incassare milioni di euro. Il tesoretto di Marotta aumenta, così prendi Lookman.

Se fosse un personaggio dei Promessi Sposi, sarebbe l’AzzeccaGarbugli, o come il Signor Wolff, risolve problemi. Beppe Marotta il gran ciambellano della corte interista, la regina in Italia negli ultimi anni a livello di trofei.

La sua impronta è evidente in quasi tutti i trionfi nerazzurri recenti, un’influenza così marcata da rendere quasi anomala l’unica eccezione della passata stagione, in cui, pur essendo in corsa per tutti i titoli ad aprile, ha chiuso la stagione con zeru tituli.

Non è un caso, dunque, che la primissima mossa della nuova proprietà Oaktree, quando si è ritrovata in mano il club nerazzurro su gentile concessione di Zhang, è stata proprio la conferma in blocco dell’attuale management, riconoscendo in Marotta e nel suo team la chiave di volta per il futuro.

L’abilità di Marotta si è manifestata attraverso una strategia evolutiva, adattandosi alle esigenze e alle disponibilità economiche del club. Inizialmente, l’Inter sotto la guida Marotta ha saputo sfruttare magistralmente il mercato dei parametri zero, portando a Milano giocatori del calibro di Stefan de Vrij, Lukaku (nel suo primo stint), Mkhitaryan e Calha, tanto per fare degli esempi.

Un impatto immediato

Questi colpi, apparentemente a costo zero per il cartellino, hanno garantito un impatto immediato e una qualità elevatissima, contribuendo in modo decisivo ai successi sul campo, tra cui uno scudetto e tutte le coppe nazionali, a più riprese.

Con il tempo e un progressivo consolidamento finanziario, la strategia si è affinata, virando verso un mercato sostenibile. Questo non significa abbandonare le opportunità, ma bilanciare gli acquisti con le cessioni. Ecco appunto: mercato bloccato dal muro Atalanta per Ademola Lookman, ecco la cessione che potrebbe far svoltare l’Inter.

Ha detto sì

Bisseck alla fine ha detto sì al Crystal Palace, secondo La Repubblica, il nazionale tedesco firmerà un quinquennale da 4 milioni di euro a stagioni. Alle Eagles inglesi non resta che trovare l’accordo con l’Inter, ovviamente a determinate cifre.

I nerazzurri hanno rifiutato un’offertona da 30 milioni di euro, ma si aspettano il rilancio da parte degli inglesi per generare plusvalenza e aumentare il tesoretto da investire per il mercato in entrata nerazzurro. Anche in questo caso, l’abilità di Marotta e del suo team sarà cruciale per massimizzare il valore del giocatore e reinvestire al meglio, confermando ancora una volta la sua fama di genio del mercato. Chissà che questa operazione non contribuirà a soddisfare le rigide esigenze dell’Atalanta per Lookman.