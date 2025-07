“RESCISSIONE DEL CONTRATTO”, terremoto Inter | Marotta lo silura in un niente: Chivu non ha più bisogno di lui

Inizia la rivoluzione in casa Inter, Marotta e Chivu hanno deciso di mandarlo via: valigie già pronte, addio Inter

Dal paradiso all’inferno, è questa la frase che riassume gli ultimi due mesi dell’Inter. La società nerazzurra era a un passo dal vincere tutto ed entrare nella storia ma si è ritrovata a mani vuote al termine della stagione che si è recentemente conclusa.

Poteva vincere lo Scudetto e l’han perso all’ultima giornata, potevano vincere la Coppa Italia ma si son dovuti arrendere in semifinale. Erano arrivati in finale di Supercoppa Italiana e di Champions League ma non sono riusciti a portare a casa nessun trofeo.

Una vera e propria batosta che inevitabilmente si è riversata sul loro rendimento nel Mondiale per Club. Hanno abbandonato la competizione agli ottavi di finale, costringendo il mister Cristian Chivu a dargli un paio di settimane di vacanza per farli riposare.

Bisogna trovare il modo di ricaricare le batterie, risollevare l’umore e lasciarsi tutto alle spalle. Non sarà per nulla semplice dato quanto successo ma lavorare psicologicamente è l’unica via da percorrere se si vuol esser competitivi la prossima annata e non ci si vuole abbattere.

Inizia la rivoluzione

I primi cambiamenti dell’ex Parma vertono sulla condizione atletica. È ben chiaro che i nerazzurri calino drasticamente nella parte finale delle partite, motivo per cui c’è una nuova figura alla guida e le sessioni d’allenamento saranno più durature.

L’obiettivo non è solo migliorare i test fisici, ma migliorare la pressione, l’intensità e la frequenza. Per questa ragione sta attuando modifiche anche alla formazione titolare, con l’obiettivo di ringiovanirla e munirsi di atleti che riescano a sopportare questo stress psicofisico per tutti e 90 minuti.

Partenza in programma

Sono giorni di riflessione in casa del Biscione. Il Presidente Giuseppe Marotta e la dirigenza da lui capitanata, insieme al mister ed il suo staff, stanno scegliendo chi continuerà a vestire la maglia nerazzurra. Tra questi non c’è Francesco Acerbi, dato che come riporta TuttoSport, è in trattativa con il club per la rescissione contrattuale.

La scelta non è stata facile ma è stata doverosa essendo un calciatore che non può giocare un quantitativo di partite così elevato da titolare. Nonostante il contratto scada nel Giugno del 2026, la divisione tra le parti avverrebbe senza penali. Un accordo per ringraziarsi a vicenda, sia per la fiducia che l’Inter ha avuto nei suoi confronti, sia per le straordinarie prestazioni messe a segno dal classe 1988.