“CHIVU HA RASSEGNATO LE DIMISSIONI”, catastrofe Inter | Dopo il Mondiale per Club è peggiorato tutto

Chivu non è più l’allenatore dell’Inter, i rapporti con la dirigenza si sono raffreddati dopo il Mondiale per Club

Per inaugurare un nuovo ciclo, dopo i quattro anni con Inzaghi, l’Inter si è affidata a Cristian Chivu, premiato dopo l’ottimo calcio proposto dal Parma, guidato a una salvezza meritata, passata anche attraverso vittorie prestigiose, come quella proprio contro i nerazzurri al Tardini.

L’ex tecnico della Primavera è stato ritenuto il profilo giusto, una scommessa ponderata. Al netto di un’esperienza ancora acerba per sedersi su una panchina così importante, il rumeno conosce bene l’ambiente e incarna il DNA del club di Viale della Liberazione.

Gli Oaktree hanno deciso di puntare su un mister capace di lavorare con i giovani, con il presupposto che l’organico sarà completato con l’inserimento di under 25 da valorizzare, individuando per loro il ruolo migliore per esprimersi al meglio.

E i movimenti in entrata fino a questo momento ufficializzati vanno in questa direzione, con uno dei nuovi innesti che è stato fortemente richiesto da Chivu e si tratta di Bonny, centravanti che ha avuto modo di monitorare da vicino in Emilia.

Chivu rassegna le dimissioni, ecco il motivo scatenante

E anche l’obiettivo primario in difesa riguarda un tesserato dei gialloblu come Giovanni Leoni, lanciato nella mischia da Chivu e ripagato con prestazioni di alto livello, a discapito dei 18 anni da poco compiuti.

Il centrale azzurro è anche nel mirino dei cugini del Milan ma il Parma non ha intenzione di scendere sotto la richiesta di 40 milioni, consapevole che potrebbe consacrarsi se decidesse di restare un altro anno in provincia. Per questo motivo un utente su X ha ipotizzato le dimissioni di Chivu nel caso in cui questo giocatore non dovesse essere messo a sua disposizione.

In ritiro insoddisfatto, Chivu potrebbe evitarlo salutando in anticipo l’Italia

L’utente parla di de Winter, dato come rinforzo più probabile in difesa, come un giocatore mediocre e non all’altezza di indossare la maglia della squadra vice campione d’Europa in carica e che resta la favorita per vincere il campionato.

E così Chivu si presenterà al ritiro, dopo le meritate vacanze che hanno seguito la partecipazione al Mondiale per Club, con i primi dissidi con i vertici che dovranno essere risolti per evitare di partire con il piede sbagliato.