Smaltita l’euforia per la qualificazione alla finale di Champions League, l’Inter deve tornare a pensare al campionato. Domenica ci sarà il Torino e, molto probabilmente, Inzaghi farà dei cambi rispetto a quanto visto contro il Barcellona. I nerazzurri, in questa giornata, giocheranno prima rispetto al Napoli; potrebbero dunque mettere pressione ai partenopei in caso di vittoria. La distanza tra le due squadre è solamente di tre punti in favore dei ragazzi di Conte.

Ma come funzionerebbe in caso di arrivo a pari punti? Per l’assegnazione dello scudetto, il primo criterio è quello degli scontri diretti. Le due sfide tra Inter e Napoli sono finite entrambe 1-1 e, proprio per questo, qualora dovessero finire a pari punti ci sarebbe lo spareggio. Ipotesi, a questo punto del campionato, difficile ma non impossibile. Vero, il calendario dei partenopei è (almeno sulla carta) più semplice ma nel calcio non si può mai dare nulla per scontato.

Inter-Napoli: ecco quando si giocherebbe lo spareggio scudetto

Chiaro che il pensiero alla finale di Champions sia predominante ma i tifosi nerazzurri, fino a che non sarà ufficiale, sperano ancora di poter vincere lo scudetto. Bisogna però sperare in un passo falso del Napoli che da qui a fine campionato affronterà Genoa, Parma e Cagliari. I ragazzi di Inzaghi invece affronteranno Torino, Lazio e Como.

Ma quando si giocherebbe l’eventuale spareggio per lo scudetto? Qualora Inter e Napoli dovessero finire a pari punti, il match per diventare campioni d’Italia verrebbe disputato martedì 27 maggio, 4 giorni prima della finale di Champions. Lo stadio sarebbe San Siro visto una differenza reti che, al momento, sorride ai ragazzi di Inzaghi.