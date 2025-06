Per Vlahovic decido io: incontro con l’allenatore | TI DEVI ABBASSARE LO STIPENDIO

Dusan Vlahovic dovrà ridursi l’ingaggio se vorrà restare alla Juventus, il mister è disposto a tenerlo in rosa e dargli spazio

Dusan Vlahovic è da molto dato per partente in casa Juventus. Il centravanti serbo ha raggiunto con fatica la doppia cifra in campionato, nonostante l’impiego massiccio nella prima parte della stagione da parte di Thiago Motta, anche a causa di mancanza di alternative nel ruolo di punta centrale.

Con l’arrivo di Kolo Muanì nella finestra di riparazione di gennaio il posto da titolare è stato messo in discussione. Igor Tudor ha speso parole di stima nei suoi confronti e ha cercato di dargli fiducia, alternando al compagno di reparto francese.

Il contratto di Vlahovic scade a giugno del prossimo anno e questa sarà l’ultima sessione valida per capitalizzare dalla sua potenziale cessione e per evitare di perderlo a zero.

Dusan ha rifiutato l’offerta pervenuta dal Fenerbache che aveva messo sul piatto 30 milioni per il costo del cartellino e 10 a stagione per il suo ingaggio, una cifra che sarebbe stata congrua ma il no è stato dettato dalla destinazione, non gradita.

Un club di serie A è interessato a Vlahovic

Nelle ultime ore si è parlato dell’interesse da parte del Milan, con Max Allegri che lo conosce bene e che lo vede come ideale comprimario di Gimenez. I rossoneri sono alla ricerca di una punta che possa alternarsi con il messicano, unico certo della permanenza, con Tammy Abraham che dovrebbe tornare a Roma e con Luka Jovic prossimo alla cessione.

Un profilo come quello di Dusan è molto gradito al tecnico livornese, che tende a schierare attaccanti abili in area di rigore, che siano in grado di capitalizzare i cross e di essere incisivi sotto porta.

Dusan Vlahovic può restare alla Juventus ma a una sola condizione

La Gazzetta dello Sport avanza, a sorpresa, l’ipotesi di una permanenza di Dusan a Torino, con il Mondiale per Club come ultima spiaggia per rafforzare il legame tra la punta e la società bianconera.

Igor Tudor sarebbe disposto a trattenerlo, con il principale nodo che è relativo allo stipendio, che salirà a 12 milioni da luglio, una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza. Per restare alla Continassa, una condizione essenziale sarà quella di ritoccare al ribasso il suo ingaggio, aspetto che favorirebbe anche il prolungamento del contratto.