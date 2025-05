Questa sera ci sarà la seconda semifinale di Champions League tra PSG ed Arsenal. Si riparte dall’uno a zero dei francesi che potranno contare sull’apporto del loro pubblico per andare all’ultimo atto della competizione. L’Inter attende di scoprire il proprio avversario consapevole di potersela giocare con entrambe. La vittoria di ieri ha dato tanta autostima anche per come è arrivata. I ragazzi di Luis Enrique sono una squadra temibile forse (quasi) quanto il Barcellona.

Il PSG ha assimilato i concetti di Luis Enrique ed è arrivato ad esprimere un calcio di altissimo livello. Passaggi di prima, verticalizzazioni, continui movimenti e individualità, soprattutto a livello offensivo, in grado di mettere in difficoltà la difesa nerazzurra. Affrontare il PSG significherebbe lasciare palla ai francese e vivere altri novanta minuti in trincea sfruttando le qualità in ripartenza. Il tridente offensivo di Luis Enrique può creare non pochi problemi alla difesa nerazzurra.

Non solo in attacco ma anche la difesa con l’ex Hakimi è una soluzione offensiva in più per il PSG. Le incursioni del terzino possono aprire spazi per i propri compagni e mandare in crisi una difesa che sarebbe costretta a continui raddoppi e continue scalate. A questo bisogna aggiungere un Donnarumma in grande forma. In questa Champions League fare gol all’estremo difensore azzurro sembra essere veramente complicato.

Finale Champions League: l’Inter spera nell’Arsenal

Vero che una finale di Champions è complicata a prescindere ma il tifoso nerazzurro spera che passi l’Arsenal. I Gunners sono già stati affrontati (nel maxi girone) con l’Inter uscita vittoriosa. Sarebbe probabilmente una partita più “semplice” dove i nerazzurri avrebbero anche la possibilità di imporre il loro gioco.

Rice ed Odgaard sono due leader dell’Arsenal che è riuscito a battere il Real Madrid nei quarti di andata e di ritorno. I nerazzurri potrebbero però far valere la propria esperienza e il fatto di aver già giocato questa partita due anni fa. Per quanto riguarda i Gunners, invece, l’ultima volta in una finale di Champions League è stata nel 2006.