De Bruyne è solo l’aperitivo, ADL ha in mano il nuovo Kvaratskhelia | Bagagli pronti: con lui sarà un altro scudetto

Il Presidente del Napoli è scatenato sul mercato: dopo l’arrivo della stella belga, è in arrivo il sostituto del georgiano

La festa dei tifosi del Napoli non si è di certo fermata alla vittoria dello Scudetto. Dopo aver aggiunto nella bacheca il quarto tricolore, il Presidente De Laurentiis ha deciso di infiammare la piazza con l’arrivo di uno dei migliori calciatori dell’ultimo decennio.

Era utopia pensarlo fino a qualche anno fa ma oggi è realtà. Parliamo di Kevin De Bruyne, in arrivo a parametro zero dal Manchester City, che ha svolto le visite mediche ed ha firmato per divenire ufficialmente un nuovo calciatore azzurro.

Non ha di certo bisogno di presentazioni dato che a 33 anni ha dimostrato di essere uno dei più forti e vincenti giocatori della sua generazione. Gli ultimi 10 anni al Manchester City parlano da sè: goal, assist, trofei e leadership assoluta.

Il Presidente però non ha intenzione di fermarsi qui. L’arrivo del classe 1991 è solamente l’inizio, l’obiettivo è costruire per Antonio Conte una squadra da sogno che gli dia la possiblità di vincere nuovamente il campionato e puntare anche all’Europa.

Scatenati sul mercato

Per convincere il mister leccese a rimanere nella città, ha stanziato un budget da urlo per il calciomercato. In totale ha messo a disposizione circa 200 milioni di euro, una cifra da capogiro per rafforzare la rosa in ogni reparto e renderla sempre più competitiva.

Parte di questi verranno investiti per quello che sarà il secondo acquisto, il sostituto di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano si è trasferito al PSG di Luis Enrique nella sessione invernale e non è mai stato rimpiazzato, motivo per cui il club ha deciso di farlo adesso e con un top player.

Assalto al nuovo acquisto

Per completare la propria squadra, la dirigenza partenopea sta dando uno sguardo in Francia, precisamente al Lille. La pista con i Les Dogues si sta infiammando, dato che dopo aver chiesto informazioni per David, ha comunicato di voler affondare per Edon Zhegrova.

Il kosovaro, connazionale di Rramhani, è seguito da mesi da Giovanni Manna, ds del club. Nel 4-3-3 di Conte sarebbe perfetto avendo la capacità di poter coprire entrambe le fasce, completando così il trio d’attacco con Romelu Lukaku e Matteo Politano. Per la sua duttilità potrebbe anche figurare in un ipotetico 3-5-2, garantendo al mister più opzioni. I contatti tra le parti sono stati già avviati e l’entourage ha già informato il calciatore della trattativa, che sembrerebbe esser molto gradita. Si attendono nuovi risvolti ma De Laurentiis sta dimostrando giorno dopo giorno che vuol far divenire il Napoli una delle migliori squadre dell’intero panorama calcistico mondiale.