Dopo Musetti, infortunio anche per l’amico: tennis italiano nel Caos | “Salta il torneo”

La notizia sta facendo seriamente proeccupare i tifosi italiani: dopo Lorenzo Musetti, anche il top player dà forfait

L’ultima settimana è stata una parentesi davvero sfortunata per Lorenzo Musetti. Il tennista italiano aveva già fatto presagire cattive notizie durante il Roland Garros di Parigi, dato che ha dovuto abbandonare il torneo in semifinale contro Carlos Alcaraz, vincitore del torneo contro Jannik Sinner.

La sua espressione, quella smorfia marcata, aveva fatto capire che qualcosa non andasse. E difatti sono arrivate notizie sul suo infortunio, tutt’altro che confortanti, come riportato da TuttoSport, in seguito alla risonanza magnetica effettuata.

Si ipotizzava ed è stata confermata la lesione di primo grado all’adduttore della gamba sinistra. Un drammatico annuncio, che inevitabilmente condizionerà la sua presenza nel Queen’s, come sostenuto dal suo allenatore Simone Tartarin.

E’ stato intervistato dal Quotidiano Torinese ed ha spiegato che esistono dei tempi specifici per il suo recupero che dovranno essere rispettati. Si capirà dunque nei prossimi quanto tempo dovrà restare ai box e come evitare di non forzare il suo rientro.

Poca fortuna

La stagione di Musetti ha avuta continui alti e bassi. Un vero dispiacere per un tennista della sua caratura, che se riuscisse a mantenere la sua integrità fisica per tutto l’anno, potrebbe puntare senza particolari difficoltà anche alla vittoria di uno dei Grandi Slam.

Purtroppo già le prime due settimane le saltò per influenza. Poi ha avuto continui problemi al polpaccio che si è portato dietro per più tornei e che non gli hanno mai permesso di dare il 100%. Nonostante tutto però la sua annata è più che positiva dice il coach, con l’auspicio che il prossimo anno sia quello definitivo della sua consacrazione.

Definitivamente Out

Non solamente lui, anche un altro italiano non ci sarà all’HSBC Championships, in programma dal 16 al 22 Giugno. Si tratta di Matteo Berrettini, che dopo aver dato forfait in Francia, ha svelato che non scenderà in campo a Londra, torneo che ha già vinto nel 2021 e nel 2022.

L’azzurro è ancora alle prese con un dolore acuto all’addome accusato durante la sfida contro Casper Ruud avvenuta lo scorso 12 Maggio a Roma. L’obiettivo resta Wimbledon, con la data d’inizio fissata al 30 Giugno, dove tutti i top player italiani cercheranno la loro redenzione. Musetti e Berrettini per ritornare finalmente in campo e Sinner per alzare un trofeo, dopo aver perso due finali, entrambe contro Alcaraz, dal suo ritorno dalla sospensione.