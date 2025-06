Clamoroso Leo Messi: “Vuole chiudere la carriera all’Inter” | Cifre folli per averlo fino a fine carriera

L’ultima avventura di una straodinaria carriera: la trattativa è nata nelle ultime ore, Messi ha deciso quale sarà il suo ultimo capitolo

Lionel Messi non ha bisogno di presentazioni. D’altronde parliamo del calciatore che ha vinto per ben 8 volte il Pallone d’Oro, che è il più titolato della storia del calcio, che ha vinto più premi MVP individuali e colui che ha più g/a di chiunque.

Definirlo un fenomeno è probabilmente riduttivo, ecco perchè viene inserito tra i migliori della storia di questo sport. E ciò che è ancora più sorprendente è che nonostante abbia già dimostrato tutto, continua a non voler appendere gli scarpini al chiodo.

A quasi 38 anni ha deciso che non è ancora arrivato il suo momento. Così come il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, ha ancora intenzione di fare ciò che gli riesce meglio sin da quando era ragazzino: incantare i tifosi sul rettangolo verde di gioco.

E sembrerebbe voglia farlo per ancora molto tempo. Difatti proprio nelle ultime ore è arrivata la notizia secondo cui avrebbe raggiunto l’accordo per questo nuovo ed ultimo capito della sua straordinaria carriera, che lo vede al centro del progetto della società.

Nuovo capitolo

Il campione argentino sembra abbia trovato nuovi stimoli nella sua avventura in MLS all’Inter Miami di David Beckham. Molti credevano che gli anni trascorsi in Florida rappresentassero la fine ma il classe 1987 ha palesato la voglia di continuare.

Dove? I tifosi nerazzurri speravano che si realizzasse finalmente il sogno di Moratti di portarlo all’Inter ma ha scelto di voler tingere il suo futuro nuovamente di rosa e nero e di mettersi alle spalle l’Europa. Dunque prolungherà il suo contratto, con l’attuale che lo lega al club sino a Dicembre 2025.

Trattativa avviata

La volontà è quella di proseguire insieme almeno per un’altra stagione, ossia sino al 2026, l’anno in cui è prevista l’inagurazione del nuovo Stadio della squadra, il Miami Park. Un traguardo storico per il club, che nel corso degli anni sta acquisendo sempre più importanza negli Stati Uniti proprio grazie alla Pulga.

Il suo arrivo nel 2023 ha praticamente stravolto il calcio nordamericano. Nel corso dell’ultimo decennio sono passati tantissimi giocatori ma mai nessuno della sua caratura, che oltre che come immagine sta aiutando la società anche sul campo. Per lui 42 gol e 21 assist in 48 presenze, numeri da assoluto top player che hanno permesso di far vincere all’Inter Miami la Leagues Cup e la Supporters’ Shield, i suoi primi trofei della storia della società. Manca l’ultimo tassello, la conquista del titolo MLS, con Messi che farà di tutto per aggiungerlo alla bacheca in quest’anno e mezzo restante.