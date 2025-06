Clamoroso Verstappen: penalità e addio Mondiale |”Non potrà partecipare al GP”

Si è messo in seri guai Max Verstappen: penalità in arrivo per pilota della RedBull, il Mondiale adesso è a rischio

Siamo nel pieno della stagione di Formula 1, decisamente una delle più avvincenti degli ultimi anni. Non c’è più un unico pilota a dominare ma la classifica ci riserva sorprese di giornata in giornata, rendendo sempre più imprevedibile pronosticare il vincitore.

Il pilota maggiormente sotto i riflettori non può che essere Max Verstappen. E’ colui che ha comandato sino ad oggi nelle ultime stagioni ma quest’annata sta avendo parecchie difficoltà, complice il netto aumento del livello generale dei piloti.

Attualmente è terzo nel tabellone, dietro Norris e Piastri in McLaren, la Scuderia favorita per la vittoria della classifica costruttori. Sarà complicato per lui recuperare l’inglese e l’austriaco, che quest’anno sembrano viaggiare ad un’altra velocità.

A questo si aggiunge che nel GP del Canada, seppur è chiamato a spingere a più non posso, dovrà prestare molta attenzione. Il pilota della RedBull si è cacciato in seri guai e basta pochissimo per mandare all’aria il sogno Mondiale.

Attenzione al massimo

Il classe 1997 è ad un passo dalla squalifica, per la quale non ci sarà modo di fare ricorso. Dovrà evitare che alcuni episodi si verifichino e gli costino punti di penalità in Super Licenza, così da non saltare le prossime gare in programma a Montreal ed Austria.

Tra i membri dei Commissari ci sarà l’ex pilota britannico Derek Warwick, che da anni ricopre il ruolo di Steward FIA. Intervistato ai microfoni di Plejmo, ha sostenuto che non concorda con Nico Rosberg e Johnny Herbert, i quali avevano sostenuto che la manovra effettuata nel GP di Spagna fosse da bandiera nera. Al contrario, crede che sia stata eccessiva la penalizzazione di 10 punti ed il rischio al quale è sottoposto nel GP di Domenica.

Pronto il sostituto

Nel caso ciò accadesse, l’azienda ha già un piano B. Sceglierebbe un pilota alternativo per rimpiazzarlo, con la scelta che ricadrebbe su due nomi: Liam Lawson e Isack Hadjar, entrambi attualmente alla guida della Racing Bulls, Scuderia satellite del team anglo-austriaco.

Il secondo, il francese, sarebbe in pole visti gli ottimi risultati ottenuti quest’annata. A quest punto però andrebbe trovato il suo sostituto, dato che la monoposto della Racing Bulls non avrebbe un pilota. Anche qui ci sono due ipotesi: Arvid Lindblad, pilota del team junior pupillo di Helmut Marko attualmente impegnato in Formula 2, oppure il giapponese Ayumu Iwasa, attuale pilota di riserva spinto dalla Honda.