Mi spiace, è un mio fedelissimo | Tare si prende il difensore nerazzurro: Marotta è beffato

E’ appena arrivato ma frega già la concorenza: Tare brucia Marotta sui tempi, si porta a Milano il difensore nerazzurro

Dopo una stagione disastrosa, il Milan è pronto a rialzarsi. La batosta ricevuta in finale di Coppa Italia ha fatto scattare la scintilla in società, a tal punto di decidere di ingaggiare un nuovo Direttore Sportivo che potesse prendere le redini della dirigenza e sistemare ognuno nel suo ruolo.

Dopo mesi di trattativa è stato annunciato ufficialmente Igli Tare. L’albanese permetterà di ridisegnare l’organigramma dirigenziale, in modo da far rivestire nuovamente a Geoffrey Moncada il ruolo di capo scout, mentre Giorgio Furlani si occuperà di contabilità.

Il suo compito è far sì che la prossima stagione faccia dimenticare questa appena trascorsa, in cui la vittoria della Supercoppa Italiana non basta. La figuraccia contro il Bologna, l’uscita prematura dalla UEFA Champions League e il nono posto in campionato sono risultati imperdonabili per i tifosi.

Bisognerà dunque pianificare con attenzione la prossima annata. L’obiettivo è gettare le fondamenta per il prossimo mercato e ricostruire la squadra ma soprattutto riportare a Milanello e allo Stadio San Siro quel clima sereno che si respirava.

Primi passi

Ci sarà anche da capire chi si siederà sulla panchina del Diavolo. Dopo l’addio di Stefano Pioli a Maggio, di Paulo Fonseca a Dicembre e quello oramai scritto di Sérgio Conceição, bisognerà scegliere bene a chi affidare il nuovo progetto tecnico.

Nel mentre che il club compierà questa scelta, Tare non vuol perdere tempo. Si sta già muovendo in chiave calciomercato ed ha già alimentato il Derby della Madonnina con l’Inter dato che ha puntato un profilo presenta anche sul taccuino di Giuseppe Marotta.

Nel mirino

L’ex DS della Lazio ha messo un mirino un calciatore che attualmente milita proprio nei biancocelesti. Parliamo di Mario Gila, difensore centrale reduce da una straordinaria stagione nella squadra della Capitale che ha inevitabilmente attratto l’interesse delle big del calcio italiano ed europeo.

Dalla Spagna, il quotidiano Marca ha confermato l’interesse del Milan che va a creare scompiglio ai cugini, intenzionati a rinnovare e a ringiovanire la propria retroguardia. C’è però prima da aspettare il Real Madrid dato che ha il diritto di recompra sul suo cartellino e dunque capire cosa vorrà fare Xabi Alonso con il calciatore. Si attendono nuovi risvolti per la trattativa ma quest’anno i due club lombardi sembrano non voler smettersi mai di sfidarsi.