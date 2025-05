Ciao ciao Milan, alla fine ha scelto i bianconeri: un altro addio “a zero” entro maggio

Un’altra pedina fondamentale dei rossoneri andrà via al termine della stagione: ha già fatto le valigie, andrà dai bianconeri

Dopo la finale persa di Coppa Italia, il Milan si prepara ad una rivoluzione totale. Se avessero vinto il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana ed avessero centrato la qualificazione in Europa League probabilmente ciò non sarebbe successo ma ad oggi sono costretti ad agire.

Quest’annata il club è stata una vera e propria delusione per i tifosi. Dopo importanti investimenti in entrambe le sessioni di calciomercato ci si aspettava che raggiungessero piazzamenti migliori ma hanno fallito in tutte le competizioni.

In Europa, precisamente in Champions League sono usciti per mano della Dinamo Zagabria e del Feyenoord, due squadre nettamente inferiori sulla carta. A ciò va aggiunto il nono posto nella classifica di Serie A, il che significa che la prossima stagione sarà senza coppe.

Urge dunque cambiare nell’immediato per non ritrovarsi nella stessa situazione la prossima stagione. Ecco perchè hanno deciso di intervenire prima ai piani alti, ingaggiando Igli Tare come nuovo DS, per poi passare all’allenatore e ai calciatori.

Primi movimenti

L’addio di Sérgio Conceição è orami scritto. E con la sua partenza siamo a tre tecnici differenti avuti nell’arco di 12 mesi. Non è ancora chiaro chi sarà il suo sostituto dato i tanti nomi sul taccuino della dirigenza rossonera ma da qui alla prossima settimana c’è ottimismo che venga ufficializzato.

Nel mentre si sta ragionando sulla rosa, sia titolare che sostituta, con l’obiettivo di capire chi trattenere e chi lasciare andar via. Con tante trattative in ballo, soprattutto i rinnovi, si stanno prima occupando delle cessioni, con un calciatore che ha già preparato le valigie ed è pronto a lasciare Milanello.

Addio già scritto

Parliamo di Tammy Abraham, la punta centrale arrivata la scorsa estate dalla Roma in uno scambio di prestiti con Alexis Saelemaekers. L’inglese, nonostante abbia ottimi numeri da subentrato, non è considerato parte del futuro del club rossonero, motivo per cui è alla ricerca di una nuova meta.

E’ praticamente improbabile che resterà nella squadra della Capitale, con i rumours che lo vedono dire addio all’Italia. Su di lui, come riportato dal portale turco Sozcu, ci sarebbe il Besiktas dell’ex Manchester United Ole Gunnar Solskjær, disposto a spendere una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro per acquistarlo. Non è l’unico sul taccuino dei bianconeri ma è in cima alla lista, per cui la pista è più che concreta. Si attendono nuovi risvolti per la trattativa ma è certo che il classe 1997 non resterà a Milano.