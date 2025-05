100 milioni, 4 colpi “prenotati”: il Milan si consola sul mercato | squadra rifondata entro giugno

Il Milan è già proiettato alla prossima stagione: è pronto ad investire un enorme capitale per rivoluzionare la rosa

Il Milan non è riuscito in alcun modo a trovare continuità in questa stagione. Dalla prima all’ultima gara disputata non hanno mai dimostrato di poter riuscire a definire un proprio ritmo, tant’è che la situazione si è riversata direttamente sui risultati conseguiti.

Già dai primi mesi di stagione si era capito che qualcosa non andasse. Oltre gli 80 milioni di euro mal investiti sul mercato, si notava che non si fosse creato quel gruppo tra i calciatori e l’allenatore che ha sempre contraddistino i rossoneri.

Difatti dopo poche settimane fu esonerato Paulo Fonseca per dar spazio a Sérgio Conceição. Nuovo mercato con l’arrivo di nomi di assoluto livello, nuovo mister e vittoria della Supercoppa Italiana. Sembrava che tutto fosse cambiato, che finalmente fosse sparita la tensione a Milanello ma è stata solamente una illusione.

Tanti, troppi punti persi lungo il cammino di Serie A che posizionano attualmente i rossoneri noni in campionato. A ciò si aggiunge la finale di Coppa Italia persa e la prematura uscita in UEFA Champions League. Insomma, un vero e proprio disastro.

Ennesima rivoluzione

Ed ecco che i rossoneri si cimentano nell’affrontare l’ennesima rivoluzione che comprenderà l’arrivo di un nuovo tecnico e di nuovi calciatori. Nonostante non sia ancora chiaro chi sostituirà il portoghese, il club ha già deciso i colpi da effettuare per il prossimo calciomercato estivo.

Con Tijjani Reijnders in uscita, volto a finanziare le ingenti perdite economiche avute questa stagione, il Milan prepara l’assalto per 4 nuovi colpi. La metà di questi sono italiani, con l’obiettivo di riportare un pò di “azzurro” nella rosa rossonera.

Pronti 100 milioni

Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, il Diavolo interverrà in ogni reparto. Il primo della lista ed il preferito di RedBird è Samuele Ricci, centrocampista 23enne del Torino e della Nazionale Italiana, il cui affare si potrebbe concludere sui 30 milioni di euro.

A lui si aggiungerebbero svariati innesti per il reparto offensivo. Il primo è Lorenzo Lucca, reduce da un’ottima annata con l’Udinese, che sostituirà Tammy Abraham, il secondo è Jonathan Burkardt, 24enne del Mainz 05 ed infine Nikola Kristovic, 25enne del Lecce che ha raggiunto la doppia cifra con i giallorossi. Insomma, c’è tanta carne al fuoco per i rossoneri, che hanno intenzione di rafforzare sempre più la squadra e rendere questa pessima stagione solamente un brutto ricordo.