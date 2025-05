Cardinale lo ha fatto davvero: quote vendute, arrivano gli arabi | I tifosi tornano a sperare

I tifosi del Milan sono al settimo cielo: Cardinale ha deciso di vendere la società, arrivano gli arabi in soccorso

I tifosi del Milan iniziano a vedere un barlume di luce in quello che sembra essere un lunghissimo e tetro tunnel. Questo perchè gli è arrivata la notizia che Gerry Cardinale, patron di RedBird, avrebbe deciso di vendere il club agli Arabi.

Questo è il risultato di settimane di protesta, sia allo Stadio che sui principali social network del club. Sembrerebbe essere che dopo che han cantato centinaia di volte il coro “Cardinale devi vendere“, il loro desiderio stia diventando finalmente realtà.

Il tutto è nato per la stagione che il Milan sta vivendo e che non vedono l’ora finisca. La squadra rossonera ha deluso le aspettative sotto ogni punto di vista, dato che ogni obiettivo prefissato ad inizio annata è stato miseramente fallito.

Non sono mai entrati nella corsa Scudetto, terminando il campionato al nono posto. Hanno vinto la Supercoppa Italiana ma hanno perso la Coppa Italia in finale e sono usciti ai playoff della UEFA Champions League per mano della Dinamo Zagabria e del Feyenoord, due squadre totalmente alla portata.

Salvate l’AC Milan

Per questa ragione nei prossimi mesi assisteremo ad una rivoluzione totale. Cambierà tutto, dai vertici più alti a quelli più bassi del club, con la volontà di ridare al Diavolo la sua identità e riportarlo quanto prima sul tetto d’Italia e d’Europa.

Dall’era Pioli in cui c’era un gruppo coeso e felice di giocare insieme sembra essere passata un’eternità. Adesso c’è sempre più confusione ed i fan sperano in una via d’uscita. Ecco perchè l’arrivo di investitori provenienti dall’Arabia Saudita rappresenterebbe per i fan la salvezza del club.

Nuova era

Passano i giorni e continuano a farsi sempre più insistenti le voci di un imminente cambio di proprietà. Si parla da più di un anno di una possibile cessione del club, nonostante pochi mesi fa Cardinale abbia voluto finanziare nuovamente il prestito con Elliott per l’acquisizione totale delal società.

L’enorme spesa per le quote, l’acquisto del terreno di San Donato ed i continui investimenti fanno pensare che sia impossibile che dia via il club. Certo, per esperienza i fondi prima o poi vendono ma non sembra essere il momento giusto adesso, eppure i rumours che prevedono un ingresso in società di Aramco si fan sempre più forti. La società araba di idrocarburi, controllata dal sovrano PIF, vorrebbe prendere il possesso del club di una percentuale vicina al 50%, per poi impadronirsi del 100%. Si avranno nuove notizie nelle prossime settimane ma i tifosi sperano quanto prima che ciò accada per vedere il loro Milan ritornare a vincere.